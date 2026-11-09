Prove di ricostituzione organica per il Movimento 5 Stelle di Catanzaro. Alla luce del tentativo di comporre un fronte unico nazionale di centrosinistra anche nel capoluogo il movimento di Giuseppe Conte cerca di compattare le fila. E’delle ultime ore la ratifica di un nuovo rappresentante territoriale. Si chiama Francesco Zangari, assicuratore di 66 anni, che si è presentato via social.

La presentazione alla città

«Ho voluto attendere il completamento delle procedure amministrative di validazione della mia elezione a Rappresentante del Gruppo Territoriale di Catanzaro, avvenuta sabato 31 ottobre, per presentarmi a voi tutti.

Sono Francesco Zangari, sono nato e vivo da sempre a Catanzaro, 66 anni, coniugato e padre di 2 figli che mi hanno dato la gioia grande di essere nonno; mi sono laureato in giurisprudenza e lavoro da quasi 40 anni in una multinazionale assicurativa che ha una sede della propria direzione commerciale (quella per alcune regioni del sud Italia) a Catanzaro. Tra le mie passioni cito quella per la letteratura e la scrittura, con testi teatrali (anche in vernacolo catanzarese) e di varia natura. Lo scorso anno ho pubblicato, editore "La rondine", un romanzo dal titolo "La farfalla sullo specchio".

Il percorso tracciato con gli amici che hanno sostenuto fortemente la mia candidatura, porta all'obiettivo di costituire un Gruppo Territoriale che diventi un punto di riferimento serio, coerente, affidabile, per i tanti iscritti e simpatizzanti del Movimento 5 stelle della citta' di Catanzaro.

Per fare cio' sto costruendo una "squadra", di cui vi daro' presto notizia, che possa rappresentare al meglio le idee, i valori, i principi del M5S; una squadra che, oltre ai Vice, ai Referenti Progetti, Giovani e Formazione (anch' essi con dei Vice per assicurare continuita' ed operativita'), avra' un/a Responsabile comunicazione, un/a Responsabile Comitati pro Conte, e altre figure che, per competenze ed esperienze, costituiranno i gruppi di studio e consultazione per aree tematiche, cittadine e oltre, per elaborare e approfondire le proposte da portare in assemblea e, in concertazione con gli Organi Istituzionali Provinciali e Regionali, costituiranno le linee guida del Gruppo Territoriale.

Inclusione, fiducia, valorizzazione delle persone, sono le leve che verranno utilizzate per creare coesione e dialogo, per coinvolgere quanti vorranno portare il personale (e sempre prezioso) contributo alla crescita del GT.

Organizzazione, coordinamento e lavoro di sintesi ci consentiranno di far valere le nostre idee e proposte per il futuro della Citta' di Catanzaro.

Grazie di cuore a Tutti Voi per l'impegno a voler esserci e contare»

A Zangari non ha mancato di inviare gli «Auguri di buon lavoro» Danilo Sergi, unico consigliere comunale pentastellato.