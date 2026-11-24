I pubblici ministeri Todisco e Oronzo hanno escluso l’aggravante dei futili motivi e chiesto le attenuanti generiche per l’omicida reo confesso. Il delitto è avvenuto il 23 ottobre 2025 in località Ginepri a Lamezia Terme

Dieci anni, due mesi e 10 giorni di reclusione. Questa la condanna che i pubblici ministeri di Lamezia Terme, Fiorella Todisco e Giovanni Oronzo hanno invocato nei confronti di Pasquale Colelli, 30 anni, reo confesso dell’omicidio di Emiliano Torcasio, 52 anni, avvenuto, attraverso un unica coltellata alla gola, sul lungomare di località Ginepri la notte del 23 ottobre 2025, al termine di una discussione.

Colelli, la mattina seguente si è consegnato ai carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme raccontando di aver agito esasperato da abusi e vessazioni psicologiche che andavano avanti da anni.

Questa mattina, davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro, i magistrati hanno di escludere l’aggravante dei futili motivi e di concedere le attenuanti generiche.

Al termine della requisitoria ha discusso il difensore dell’imputato, l’avvocato Domenico Villella, che ha sottolineato come la condotta dei futili motivi non fosse sussistente anche perché nel capo di imputazione non è descritta la condotta qualificata come futili motivi. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti il pm ha evidenziato come Colelli avesse reso una confessione piena. Come si evince dall’autopsia, ha poi aggiunto la difesa, la coltellata sferrata è stata una, quindi non vi è stato accanimento.

Altra parte importante della discussione di accusa e difesa è stata la genesi del delitto: la relazione «tossica» che esisteva fra Torcasio e Colelli del quale la difesa ha sottolineato l’incensuratezza. I due si sono conosciuti quando Colelli aveva 16 anni e Torcasio 38, 22 anni di più, e Colelli aveva appena perso il fratello. L’avvocato Villella ha poi depositato un manoscritto trovato a casa dell’imputato nel quale il giovane annotava le sofferenze per questa relazione tossica e decide di andare da uno psicologo.

La difesa non ha esitato a parlare di «sindrome di Stoccolma», mettendo in luce come i due avessero una relazione e avessero, forse entrambi, bisogno di staccarsi l’uno dall’altro ma non vi siano riusciti. Nel corso del processo erano previsti 26 testimoni ma, in accordo con i pm, la difesa ha acconsentito all’acquisizione dei verbali, riservandosi il controesame di quattro testi, cosa che ha sgravato di parecchio il procedimento.

A difendere le parti civili l’avvocato Antonio Larussa che ha chiesto nei confronti di Colelli una misura più gravosa.