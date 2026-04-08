«L’operazione antimafia “Jerakarni” coordinata dalla Dda di Catanzaro diretta dal procuratore Salvatore Curcio è l’ennesimo e potente segnale che lo Stato lancia contro la criminalità organizzata». È il commento di Marco Polimeni, consigliere regionale e presidente della commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa di Palazzo Campanella. «Il duro colpo inferto a una delle più pericolose consorterie del Vibonese e della Calabria, conosciuta come “Locale dell’Ariola”, ha evidenziato una volta di più il rilievo nazionale di un’organizzazione che abbina la violenza senza scrupoli a moderne capacità imprenditoriali. Ringraziando la Procura antimafia di Catanzaro guidata da Curcio - ha aggiunto Polimeni -, la questura di Vibo Valentia diretta da Rodolfo Ruperti, lo Sco e tutti gli uomini e le donne della Polizia impegnati a eseguire le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 54 persone in diverse regioni d’Italia, è importante poter sottolineare che a vincere, anche oggi, è chi sta dalla parte giusta, dalla parte dello Stato».