Nella tarda mattinata di venerdì scorso a Petronà (Catanzaro), i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno sorpreso un uomo intento a bruciare illecitamente dei residui vegetali all’interno di un fondo agricolo di sua proprietà. L’intervento, che si inserisce nella più ampia campagna preventiva già avviata dall’Arma in vista della stagione estiva, ha permesso di scongiurare il propagarsi delle fiamme.

Elevata una sanzione amministrativa di 500,00 euro nei confronti del 70enne. Intervenuti i Vigili del Fuoco di Sellia Marina per la definitiva messa in sicurezza dell’area.

Tutto è successo intorno a mezzogiorno, quando, durante un’attività di perlustrazione e controllo del territorio lungo S.P. 5, i Carabinieri hanno notato un rogo di sterpaglie all’interno del terreno adiacente al margine della carreggiata stradale. Le fiamme erano state appiccate in totale assenza di autorizzazioni e senza alcuna misura di precauzione, circondate da una fitta vegetazione circostante e a pochissima distanza dalla

via di transito.

Un potenziale rischio ambientale che, complici le alte temperature della giornata e il vento, avrebbe potuto facilmente sfuggire al controllo e propagarsi principalmente e rapidamente ai terreni limitrofi e alle aree boscate.

I Carabinieri hanno immediatamente identificato le persone presenti: tra cui un pensionato 70enne del posto, proprietario del fondo, a bordo del proprio fuoristrada nei pressi dell’area interessata.

I militari hanno, pertanto, richiesto l’immediato intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina che ha provveduto a estinguere le ultime fiamme e a bonificare l’area, scongiurando ogni rischio di ripresa. Nei confronti del proprietario del terreno è stata elevata la sanzione amministrativa per un importo complessivo di 500,00 euro.

L’operazione conferma l’impegno costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro nel dare impulso alla campagna di servizi preventivi già avviata dalla Prefettura

di Catanzaro e dalla Regione Calabria per arginare, ancor prima dell’estate, l’odioso fenomeno degli incendi.

I servizi dei Carabinieri continueranno in tutta la Provincia per scoprire e sanzionare severamente eventuali analoghe condotte irresponsabili, a difesa del prezioso patrimonio naturale del territorio e a tutela dell’incolumità pubblica.