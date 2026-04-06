In una nota, il presidente e fondatore dell’associazione “La Tazzina della legalità” segnala l'ennesimo episodio di criminalità predatoria: un’auto rubata, caricata su un carro attrezzi per essere successivamente smontata e destinata al mercato dei pezzi di ricambio

Nemmeno il clima della Pasquetta ha fermato il degrado e il ciclo dell'illegalità nel quartiere Aranceto di Catanzaro. La denuncia arriva da Sergio Gaglianese, Presidente e fondatore dell'associazione "La Tazzina della Legalità", che segnala l'ennesimo episodio di criminalità predatoria: un’auto rubata, caricata su un carro attrezzi per essere cannibalizzata e i cui resti andranno ad alimentare il cimitero di carcasse già presente nell'area.

«Ci segnalano che anche nel giorno di Pasquetta, al quartiere Aranceto, le attività illecite non conoscono sosta: l’ennesima auto rubata è stata caricata su un carro attrezzi per essere successivamente smontata e destinata al mercato dei pezzi di ricambio, mentre la carcassa verrà abbandonata, andando ad aggiungersi alle tante già presenti sul territorio», si legge in una nota diramata da Gaglianese.



«Una situazione ormai intollerabile, che si consuma nel silenzio – a nostro avviso grave – delle istituzioni. Noi de “La Tazzina della Legalità” – si legge in conclusione – non ci fermeremo. Continueremo a denunciare senza timore, con determinazione e senso di responsabilità, fino a quando non arriveranno risposte concrete e adeguate. Restiamo in attesa che il Ministro dia seguito all’interrogazione parlamentare presentata e che vengano finalmente adottati provvedimenti seri ed efficaci».