Secondo Lomonaco quanto accaduto «impone una riflessione ampia e approfondita sull’universo giovanile, sempre più complesso e articolato»

«L’attenzione verso il mondo degli adolescenti rappresenta oggi una priorità assoluta. È necessario mettere in campo ogni sforzo possibile per restituire alla società giovani consapevoli delle proprie azioni e futuri adulti capaci di assumere responsabilità nella classe dirigente di domani». E’ quanto sostiene, in una nota, il garante regionale per le Vittime di reato, Antonio Lomonaco.

«In questo contesto – prosegue la nota – si inserisce l’episodio verificatosi in una scuola di Catanzaro, dove una quindicenne è stata trovata in possesso di un coltello. Un fatto che non può e non deve limitarsi a una semplice condanna, ma che impone una riflessione ampia e approfondita sull’universo giovanile, sempre più complesso e articolato. Un sentito plauso va a chi ha saputo cogliere tempestivamente i segnali di disagio, facendosene carico e procedendo alla segnalazione. La prontezza dell’intervento, anche sotto il profilo sociale, ha consentito di evitare conseguenze ben più gravi, dimostrando quanto sia fondamentale il ruolo attivo della comunità educante».

«È tuttavia imprescindibile – rileva il garante – ricordare che ogni storia è diversa e merita attenzione specifica. Le recenti normative, pur prevedendo un inasprimento delle pene, indicano anche la necessità di percorsi di recupero e sostegno, soprattutto quando i protagonisti sono giovanissimi. Per questo si auspica che la legge venga applicata nella sua interezza, coniugando fermezza e responsabilità educativa».

Prosegue, intanto, l’impegno diretto sul territorio: nella giornata di lunedì il Garante sarà ospite presso una scuola di Castrolibero per un incontro dedicato alla promozione della legalità tra i giovani, insieme ad altri relatori.

L’Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato conferma così la propria missione di animazione sociale e prevenzione, rivolta in particolare alle nuove generazioni. È fondamentale trasmettere un messaggio chiaro: denunciare è l’unica strada per costruire una società sana, ma allo stesso tempo è possibile avviare percorsi di recupero per chi, in giovane età, ha intrapreso strade sbagliate, restituendo così opportunità non solo ai singoli, ma all’intera collettività.