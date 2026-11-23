L’assessorato all’Ambiente ha monitorato la situazione verificando le punte eccezionali fino a 130 km/h

Le fortissime raffiche di vento che nella notte hanno colpito la nostra città, hanno raggiunto punte fino a 130 km/h. Questo ha causato alcune criticità sul territorio, tra cui la caduta di alcuni alberi in quasi tutti i quartieri ed il ribaltamento di diverse automobili.

E’ quanto scrive l’assessora all’Ambiente Irene Colosimo –

Stiamo monitorando la situazione e già dalle prime ore del mattino sono iniziati i primi interventi necessari per gestire le criticità segnalate, ma la forza straordinaria di queste raffiche ci impone la massima prudenza.

Ringrazio tutti gli operatori per l’impegno e la tempestività messi in campo in queste ore.