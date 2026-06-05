I controlli dei carabinieri forestali e dei tecnici Arpacal hanno portato alla scoperta di una discarica abusiva all'interno dell'area protetta. Nel terreno erano stati accumulati materiali da demolizione, pneumatici, apparecchiature elettroniche e veicoli fuori uso

Un'area trasformata in una discarica abusiva nel cuore del Parco nazionale della Sila. È quanto hanno scoperto i militari del Nucleo carabinieri Parco di Monaco durante un'attività di controllo svolta nella frazione Villaggio Mancuso, nel comune di Taverna, in provincia di Catanzaro, una delle località più rinomate della Sila Piccola e tra le principali mete turistiche dell'area protetta.

L'intervento è stato effettuato nell'ambito delle attività di vigilanza finalizzate al contrasto dell'abbandono e della gestione illecita dei rifiuti. I controlli, eseguiti con il supporto del personale tecnico dell'Arpacal, hanno consentito di accertare che all'interno di un terreno ricadente nella “Zona 2” del Parco nazionale della Sila erano stati accumulati e abbandonati sul suolo numerosi rifiuti speciali, mescolati tra loro e in parte insieme a rifiuti urbani.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nell'area erano presenti materiali provenienti da demolizioni, imballaggi, pneumatici fuori uso, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche dismesse e persino alcuni veicoli fuori uso.

Una situazione ritenuta particolarmente grave anche per il contesto ambientale interessato, caratterizzato da un elevato pregio naturalistico e da una forte vocazione turistica.

L'attività investigativa successivamente sviluppata dal Nucleo carabinieri Parco di Monaco ha consentito di individuare le responsabilità connesse alla gestione dell'area. Per questo motivo è stato disposto il sequestro probatorio del terreno interessato dall'abbandono dei rifiuti.

Contestualmente, i militari hanno proceduto al deferimento alla procura della Repubblica di Catanzaro di due persone, ritenute responsabili di violazioni alla normativa ambientale. Si tratta del proprietario del terreno e dell'affidatario dell'area, quest'ultimo indicato come responsabile diretto della gestione illecita dei rifiuti.

L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine e degli enti preposti alla tutela ambientale nel contrasto ai fenomeni di degrado che minacciano il patrimonio naturalistico della Sila, un territorio di straordinario valore paesaggistico e ambientale che rappresenta una delle principali risorse della Calabria.