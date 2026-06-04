Rissa negli uffici del Comune di Lamezia Terme, alcuni fermati

Scontro tra famiglie di una coppia per l'affido di un minorenne

Una rissa tra familiari contrapposti a causa di una affido di un minore è scoppiata all'interno degli uffici dei Servizi sociali del Comune di Lamezia Terme ed ha finito di coinvolgere anche un'assistente sociale vittima del contenzioso e oggetto di insulti. Nel corso della rissa sono stati danneggiati scrivanie, computer ed altro materiale. Alcune persone sono state trattenute negli uffici della Polizia locale in attesa di chiarire la loro posizione.

Secondo quanto si è appreso, il padre del minore ha inveito contro la moglie. A quel punto sono arrivati i rispettivi parenti della coppia con conseguente rissa e poi fuga dagli uffici.

Un cittadino marocchino intervenuto per tentare di sedare la rissa è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato portato al Pronto soccorso per le cure del caso.