L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina è scattato dopo una segnalazione di movimenti sospetti in un cantiere nel territorio di Belcastro. Il materiale recuperato è stato restituito all’avente diritto
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Tre persone sono state deferite all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in concorso dopo essere state individuate dai carabinieri mentre avrebbero sottratto carburante da un mezzo d’opera impegnato nei lavori della nuova SS106, nel territorio di Belcastro.
L’intervento è stato condotto dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina durante un servizio di controllo del territorio, avviato dopo una segnalazione relativa a movimenti sospetti all’interno del cantiere. L’operazione ha permesso di recuperare il carburante, poi restituito all’avente diritto.
L’attività, riferisce la nota, rientra nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alla tutela delle attività produttive e delle infrastrutture strategiche.
Resta ferma la presunzione di non colpevolezza delle persone indagate fino a sentenza definitiva. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.