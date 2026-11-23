Le invettive contro l’ex procuratore di Catanzaro: «Con lui è diventato tutto più difficile». Lo stratagemma del professionista per dissequestrare il lido: «Mandate vostra figlia da Gratteri». La mappa delle procure e chi le comandava all’epoca

«Gratteri è stata la rovina». Parole di Luigi Pane, presunto boss con la dote del Vangelo il cui potere orbita tra Belacastro e Sersale.

Che la cosca Pane e i suoi sodali non amassero l’allora procuratore di Catanzaro, oggi procuratore di Napoli, emerge in molti passaggi dell’inchiesta Airone, condotta dalla distrettuale di Catanzaro oggi guidata da Salvatore Curcio

Altro esempio: 21 gennaio 2023, Luigi Pane, ospite di una coppia, critica il fatto che quel giorno Gratteri avrebbe partecipato a un evento pubblico a Botricello. Pane dapprima descrive le modalità con le quali il procuratore e la sua scorta si muovevano e poi sì lanciava in una invettiva nei confronti del sindaco del Comune di Botricello ritenuto colpevole di organizzare eventi sulla legalità così mettendo in cattiva luce la popolazione di quel centro. Proseguiva evidenziando di aver letto anche una parte di uno dei libri di Gratteri «per vedere quello che scrive,.. le fregnacce che scrive!».

«Con Gratteri tutto più difficile»

Pane si lancia in invettive contro il magistrato nei momenti più disparati. Il 2 giugno 2023, mentre commissiona il furto di un’auto a due esponenti della cosca rom di Catanzaro, il discorso devia sulle indagini condotte nei confronti della cosca rom che, a loro modo di vedere, spesso interpretavano male quanto intercettato nel corso delle stesse indagini così facendo finire in carcere persone del tutto estranee ai reati loro contestati. «Il discorso – scrive la Distrettuale – si trasformava poi in una invettiva contro il procuratore Nicola Gratteri del quale dimostravano di conoscere ogni aspetto della sua carriera, non da ultimo il fatto che, nel mese di maggio del 2024, avrebbe lasciato definitivamente l’incarico di procuratore capo a Catanzaro per scadenza del periodo di permanenza».

Uno degli astanti afferma che «con Gratteri tutto era diventato molto più difficile fermo restando che si diceva convinto che le cose sarebbero cambiate poco dopo la fine del suo mandato a Catanzaro».

Gratteri è sempre nei pensieri degli indagati. Anche quando cade la linea nel corso di un dialogo telefonico il pensiero va al procuratore: «Eh…Gratteri», lasciando intendere che la linea ballerina era dovuta al fatto di essere intercettati.

A mali estremi… rivolgersi a Gratteri

Eppure, a mali estremi, erano gli stessi appartenenti alla famiglia Pane pensare di rivolgersi al procuratore Gratteri per avere giustizia. È il caso del sequestro del lido Blow Beach che veniva ricondotto a Luigi Pane e alla compagna Maria Grillo, anche lei accusata di essere tra gli organizzatori della cosca. I due, il 20 giugno 2022 ricevono un professionista per chiedere consigli. L’ospite suggerisce «alla coppia di far scrivere a Romina Pane una lettera con la quale chiedere un incontro al Procuratore di Catanzaro al fine di perorare la sua causa volta ad ottenere il dissequestro della struttura balneare; lo stesso ospite dava indicazioni affinché nella missiva venisse evidenziato che l’essere figlia di Luigi Pane non doveva rappresentare un pregiudizio per l’attività imprenditoriale portata avanti (solo sulla carta, ndr) dalla stessa Romina Pane». L’uomo faceva presente che «la strada principale da percorrere era quella di richiedere un incontro direttamente al Procuratore Gratteri al quale Romina Pane avrebbe dovuto rappresentare che riteneva il sequestro un atto volto a colpire, tramite lei, il padre che invece aveva pagato a caro prezzo gli errori commessi». La strategia, afferma la Dda, era quella di coinvolgere «un uomo delle istituzioni senza ricorrere a sotterfugi e amicizie per cercare di ottenere il dissequestro tanto anelato in realtà da suo padre e da Maria Grillo».

L’odio per i magistrati: «Che schifosi!»

Ma l’astio della famiglia Pane investiva l’autorità giudiziaria calabrese, sulla quale i componenti della famiglia si mostrano bene informati. Il 22 ottobre 2022 viene intercettato un dialogo tra Luigi Pane, Maria Grillo ed alcuni familiari di quest’ultima.

Si parla delle sedi di lavoro dei magistrati calabresi. Si nomina Marisa Manzini, (sostituto procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro), Pier Paolo Bruni, all’epoca a capo della Procura di Paola, e Giovanni Bombardieri all’epoca procuratore di Reggio Calabria, oggi a capo dell’Ufficio giudiziario di Torino.

A questo punto Maria Grillo interveniva nel discorso e riferendosi al procuratore Bobardieri e agli altri magistrati, proferiva le testuali parole: «Ma botta di sangue .... che schifosi!».