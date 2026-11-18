Proseguono le operazioni per il superamento del campo rom di Scordovillo, a Lamezia Terme. Nella giornata di ieri, 17 novembre, altre 22 persone sono state trasferite in appartamenti situati nel territorio comunale, mentre sono state abbattute quattro ulteriori baracche.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Catanzaro, circa due terzi dei residenti dell'insediamento sono stati finora ricollocati in abitazioni, con il conseguente abbattimento delle strutture dismesse e la rimozione dei rifiuti speciali presenti nell'area.

L'intervento rientra in un percorso condiviso tra le istituzioni, avviato per affrontare le gravi criticità dell'accampamento di Scordovillo, da anni caratterizzato da condizioni abitative e igienico-sanitarie incompatibili con adeguati standard di vivibilità.

Le operazioni sono il risultato della collaborazione tra Regione Calabria, Prefettura di Catanzaro, Forze dell'ordine, Comune di Lamezia Terme, Aterp ed ente del Terzo settore individuato dalla Regione, con il supporto del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati.

Il percorso prende le mosse dal protocollo sottoscritto nel 2024 tra Regione Calabria, Prefettura e Comune di Lamezia Terme, con l'obiettivo di garantire una soluzione complessiva e duratura alla situazione dell'insediamento.

L'iniziativa, promossa dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e sostenuta dal sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, punta ad assicurare condizioni abitative dignitose ai residenti, con particolare attenzione ai minori e alle persone con disabilità, e ad avviare contestualmente il recupero ambientale dell'area.

Nei prossimi giorni proseguiranno i trasferimenti e gli interventi di abbattimento e bonifica, con l'obiettivo di completare il superamento dell'accampamento e affrontare definitivamente le criticità sociali, ambientali e sanitarie che da anni interessano Scordovillo.

Al termine delle operazioni, il prefetto ha rivolto un ringraziamento al questore per il coordinamento delle attività di ordine pubblico e di sgombero, nonché ai vertici provinciali delle Forze di polizia per il supporto garantito durante gli interventi.