Il Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro, con l'arrivo dell'estate, ha ulteriormente rafforzato la propria azione di controllo sulle principali arterie stradali della provincia, ponendo la sicurezza stradale al centro di un impegno quotidiano che mira, soprattutto per i giovani neopatentati, a ridurre la possibilità di gravi incidenti e ad evitare comportamenti pericolosi nella guida di auto e moto. Rilanciato il cortometraggio “ Un sabato senza lunedì”.

Le pattuglie dell'Arma, sulla costa tirrenica, così come sulla costa jonica e nelle aree della presila, hanno infatti ancor più intensificato la loro presenza lungo le strade urbane ed extraurbane, con un'attenzione particolare ai punti più critici degli snodi viari. Solo nell'ultimo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno effettuato oltre 242 servizi dedicati al controllo della circolazione stradale, controllando 1077 persone e 771 veicoli. Gli incidenti rilevati sono stati quattro, di cui uno ferito. Durante i servizi, inoltre, un automobilista è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza e uno per guida dopo aver assunto stupefacenti. Cinque le patenti ritirate e una la sanzione per l'uso del cellulare alla guida. Ed ancora, 7 persone sono state multate perché non indossavano le cinture di sicurezza. Sono stati sequestrati 13 veicoli, di cui 9 privi di copertura assicurativa.

In totale 69 le contravvenzioni elevate al Codice della Strada per un totale di 69 punti decurtati sulle patenti di guida. Il bilancio, che si somma ai risultati delle oltre 17500 pattuglie svolte negli ultimi sei mesi, rivela un dato importante. Infatti, nonostante le sanzioni, continuano a registrarsi quotidianamente comportamenti scorretti alla guida, sintomo di una generale sottovalutazione dei rischi e dei pericoli connessi alla strada. I Carabinieri, impegnati quotidianamente con pattuglie di pronto intervento a bordo di auto e moto, si pongono come primario obiettivo principalmente quello di intercettare le situazioni potenzialmente più rischiose e di prevenire più possibili gli incidenti stradali.

Oltre all'impegno su strada, numerose e originali sono le iniziative messe in campo dai Carabinieri negli ultimi mesi. Il Comando Provinciale di Catanzaro, infatti, a conclusione delle numerose conferenze presso le scuole nell'ambito del progetto per la cultura della legalità, ha riproposto un video dal titolo “Un sabato senza lunedì”. Il filmato, visualizzabile sulle principali piattaforme social, lancia un messaggio diretto e incisivo che racconta – con un linguaggio immediato e diretto – quanto una scelta sbagliata di un giovane automobilista possa trasformare un sabato sera da un momento di svago, ad una tragedia irreparabile. Il video, diffuso tra l'altro sui canali istituzionali, vuole essere un monitor soprattutto per i più giovani, affinché comprendano che il buon senso fa divertire e salva la vita. I Carabinieri hanno anche diffuso un reel di “buoni comportamenti” ad uso e consumo dei più giovani fruitori del web