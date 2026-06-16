Ad animare il paese un ricco cartellone tra fede, sfilate bandistiche e grande musica. Martedì 23 l'atteso concerto di Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar

Entrano nel vivo a Montepaone Lido i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Giovanni Battista, in programma fino al 24 giugno 2026. Si tratta di un appuntamento profondamente radicato nel cuore della comunità che, come da tradizione, segna l'inizio ufficiale della stagione estiva sul territorio, richiamando centinaia di fedeli e turisti sul litorale della Costa degli Aranci.

Il ricco cartellone di appuntamenti religiosi e civili è stato curato dal comitato organizzatore guidato dal parroco don Salvatore Varano, in sinergia con l'Amministrazione Comunale e con il patrocinio della Regione Calabria.

Fede e devozione: il programma religioso

I momenti solenni legati al culto del Precursore rappresentano il cuore pulsante delle celebrazioni presso la Parrocchia di San Giovanni Battista. Ogni giorno, la Santa Messa delle ore 18:00 (preceduta dal Rosario alle 17:30) sarà dedicata a una specifica intenzione pastorale per la comunità.

Il culmine si toccherà mercoledì 24 giugno, solennità della Natività del Santo:

Ore 8:30: Lodi mattutine e Santa Messa nella chiesetta di San Giovanni Battista (Via Mazzini).

Ore 18:00: Solenne Concelebrazione Eucaristica e, a seguire, la tradizionale processione per le principali vie cittadine con l'accompagnamento della banda musicale.

Grandi concerti e tradizione: il programma civile

Piazza San Francesco Di Paola e il piazzale della Chiesa faranno da cornice a un palinsesto di eventi serali tra grande musica, le luminarie artistiche della ditta Cervallo e intrattenimento:

Domenica 21 giugno (ore 19:00): Concerto del Coro di Voci Bianche accompagnato da solisti di rilievo.

Lunedì 22 giugno (ore 21:30): Sfilata dello storico e pluripremiato Gran Concerto Bandistico della Città di Gimigliano, diretto dal M° Giulio Cesare Daniele, con un concerto lirico sinfonico.

Martedì 23 giugno (ore 21:30) - L'evento clou: Sul palco salirà la straordinaria voce di Silvia Mezzanotte con il suo Smart Tour 2026. Storica e indimenticabile voce dei Matia Bazar, l'artista è pronta a far cantare la piazza con i grandissimi successi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Mercoledì 24 giugno - Il gran finale: La giornata sarà aperta dalle sfilate del Complesso Bandistico "Nuova Auruncus" Città di Montepaone. In serata (ore 21:30) spazio ai ritmi etnici degli "Aulos" Musica Popolare, prima del gran finale a mezzanotte: il grandioso spettacolo pirotecnico sul mare eseguito dalla Pirotecnica De Rosa sul Lungomare Nausicaa.

Un volano per il turismo

La festa patronale rappresenta il vero e proprio biglietto da visita dell'estate di Montepaone. Tra piazze gremite, accoglienza e valorizzazione delle tradizioni locali, l'evento si conferma un'occasione unica per esaltare la bellezza del paese e dare il benvenuto ai primi flussi di turisti della stagione.