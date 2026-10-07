I Carabinieri lo hanno fermato durante i controlli straordinari sul territorio. Sequestrato il veicolo e contestata anche la guida senza patente, con una sanzione che può arrivare fino a 30mila euro

Patente esibita con la speranza di passare inosservato, ma scoperta essere falsa. È il bilancio più singolare dei controlli condotti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catanzaro.

Durante le verifiche sulle arterie principali della provincia, i militari hanno denunciato a piede libero un giovane 18enne sorpreso alla guida di una piccola utilitaria con una patente del tutto falsa, esibita ai militari durante un normale controllo.

Nei suoi confronti, oltre alla denuncia per uso di atto falso, è scattato il fermo del veicolo e una pesante sanzione amministrativa per guida senza patente, che va da 5.100 a 30.000 euro e il fermo del mezzo. Dall'Arma ricordano inoltre che, in caso di recidiva nel biennio, scatta l'arresto fino a un anno e la confisca del veicolo.

Il pattugliamento – che ha interessato non solo le vie di comunicazione, ma anche casolari abbandonati e strade secondarie – ha prodotto numeri significativi: 76 persone identificate e 61 veicoli controllati; sono 21 sanzioni al Codice della strada, per un ammontare di 8.405,00 euro di sanzioni; 8, invece, le perquisizioni personali e veicolari.

I provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando non la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.