Come da previsione anche nella giornata di oggi l’instabilità pomeridiana ha fatto capolinea sulla Calabria. In particolare le aree penalizzate sono state quelle della Sila e della Presila con forti temporali che hanno sconfinato fin verso le aree interne e Joniche, compresa la città di Catanzaro.

A rendere spettacolare i paesaggi però sono state la formazione di un particolare tipo di nubi: le nubi Mammatus. Esse sono delle formazioni a sacche o protuberanze arrotondate, visibili nella parte inferiore delle nuvole. Si associano appunto molto spesso a temporali intensi o sistemi temporaleschi nelle vicinanze, anche se la loro presenza da sola non significa necessariamente che arriverà un tornado o un temporale violento.