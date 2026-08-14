L’instabilità pomeridiana ha colpito soprattutto le aree interne della Sila e Presila catanzarese, sconfinando fino al capoluogo. Le insolite protuberanze alla base delle formazioni nuvolose hanno catturato gli sguardi

Come da previsione anche nella giornata di oggi l’instabilità pomeridiana ha fatto capolinea sulla Calabria. In particolare le aree penalizzate sono state quelle della Sila e della Presila con forti temporali che hanno sconfinato fin verso le aree interne e Joniche, compresa la città di Catanzaro.

A rendere spettacolare i paesaggi però sono state la formazione di un particolare tipo di nubi: le nubi Mammatus. Esse sono delle formazioni a sacche o protuberanze arrotondate, visibili nella parte inferiore delle nuvole. Si associano appunto molto spesso a temporali intensi o sistemi temporaleschi nelle vicinanze, anche se la loro presenza da sola non significa necessariamente che arriverà un tornado o un temporale violento.