La prima volta in cui ha chiamato i carabinieri, Giusy lo ha fatto perché il marito la sfidava a telefonare. Poco prima aveva provato a strangolarla, aveva smesso solo quando la loro bambina aveva cominciato a supplicarlo di smettere tirandolo dalla giacca. Giusy aveva preso il telefono e l’uomo la istigava a chiamare aggiungendo che «se pure mi denunci poi mi lasciano libero». Lei chiamò e quando cominciò a parlare e lui si rese conto che la donna che maltrattava da anni aveva preso coraggio, fece un gesto meschino: prese per mano la loro bambina. Un avvertimento malevolo che indusse Giusy a cambiare versione, a dire che era tutto uno scherzo. Ma i militari mangiarono la foglia e suggerirono alla donna di parlare in codice: «La torta è venuta bene o è bruciata?», chiesero.

«La torta è bruciata» disse lei, e riagganciò.

Quando i carabinieri arrivarono a casa, lui era già uscito. Giusy sminuì l’accaduto dicendo che era stato un singolo episodio. Di origini lametine, la donna viveva a Roma col compagno.

Giusy e Vincenzo, storie di coraggio

Davanti alla platea silenziosa, nella sede dell’associazione Lucky Friends a Lamezia Terme (dedicata all'inclusione sociale, allo sport integrato e al sostegno alle persone con disabilità) Giusy non si nasconde e dipana un racconto, doloroso sì, ma di rinascita. Ad ascoltarla e a stringersi intorno alle parole di una donna oggi forte e determinata ci sono i responsabili della Lucky Friends, come il presidente Rosario Cortese, ma anche ospiti come Vincenzo Chindamo, fratello dell’imprenditrice Maria Chindamo, scomparsa il 6 maggio 2016. Giusy e Vincenzo hanno legato prima ancora che l’incontro “Voci di libertà… storie di coraggio” – nella sede della Lucky, in un bene confiscato alla criminalità – avesse inizio. Si sono presentati e poco dopo eccoli a raccontarsi fitto fitto. Propositi, iniziative: il «fare», così importante perché le cose cambino davvero.

Il coraggio di affidarsi agli altri

Giusy è venuta fuori da una storia drammatica e tossica e oggi lotta perché anche altre donne in difficoltà possano farcela. «Ma bisogna sapersi affidare agli altri», dice.

A lei, per esempio, l’hanno salvata i vicini di casa che non si sono tappati le orecchie quando hanno sentito le urla e i mobili che volavano. Hanno chiamato i carabinieri e quella volta i militari hanno alzato un argine davanti a quell’esondazione di violenza.

«Stavo per essere accoltellata», racconta Giusy e quello poteva diventare l’epilogo, come tanti altri, di un amore tossico.

Covid e segregazione

Il periodo del Covid fu un inferno perché lei e la bambina vennero letteralmente segregate in casa. «Non avevo cellulare o telefono fisso. Lui usciva e quando tornava se ci voleva dare da mangiare mangiavamo sennò io e mia figlia digiunavamo».

«Si può rinascere»

«Sono stata fortunata. Non è stato facile ma si può rinascere. Ho avuto un iter molto lungo e importante. Ho conosciuto i tribunali, gli attacchi di panico, le ansie per mia figlia. Pensavo di essere l’unica. Per questa ragione io scenderò sempre in campo e sono felice quando vado nelle scuole a parlare. E voglio dire a tutte le donne “chiamate aiuto, lanciate una voce, affidatevi”. Io mi sono affidata e i carabinieri mi hanno salvata, anche i servizi sociali mi hanno aiutata: oggi la mia bambina è con me e la sto crescendo. Lui ha fatto di tutto per togliermi la vita, mi ha manipolata e ammazzato di botte. Mi diceva: “Non vali niente, sei nulla, sei diventata grassa dopo la maternità”. Ma l'amore che ti uccide non è amore. Ricordo che mi puliva il viso con un panno da cucina per farmi andare al lavoro senza trucco. “I tuoi capelli non mi piacciono”, diceva, e me li tagliava lui. Oggi mi piaccio anche con i chili di più».

L’importanza di saper educare

Serve molto coraggio per liberarsi da un aguzzino manipolatore ma Giusy avverte: «Non bisogna abbassare lo sguardo, bisogna alzarlo e chiedere aiuto», senza farsi condizionare da certe famiglie che spingono perché la moglie resti col marito.

«In una realtà come la nostra c'è paura del giudizio anche da parte dei familiari. La famiglia deve accompagnare anche in questo. Alcune vittime restano vittime perché le famiglie non vedono di buon occhio la separazione e le spingono a restare col marito. Io sono stata fortunata. Mi guardo ogni mattina e mi dico di essere fortunata. Io scenderò sempre in campo. Si può rinascere. Non bisogna avere paura di chiedere aiuto, bisogna avere paura quando si continua a restare in quella situazione, in quel buio».

«Io sono Giusy e ho subito violenza domestica dalla persona da cui ho avuto una bambina. Ma chi maltratta non nasce così, ci diventa. Per questo è importante saper educare».