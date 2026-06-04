«Credo che sia importante dare un segnale di vicinanza a tutto il mondo del lavoro calabrese e del lavoro in generale. Domani sarò a Reggio Calabria». Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone partecipando questo pomeriggio al IV congresso della Uiltec che si sta svolgendo a Catanzaro. L’intervento del ministro era inizialmente previsto in presenza, tuttavia a causa della convocazione di un Consiglio dei Ministri nel pomeriggio la rappresentante del Governo ha partecipato al congresso in collegamento.

In apertura Calderone, con riferimento ad un precedente intervento in assemblea in cui si evidenziava l’importanza di garantire un lavoro dignitoso e sicuro, ha detto «non posso che pensare ai quattro lavoratori di nazionalità straniera che hanno perso la vita in modo così atroce a poca distanza da dove siete voi, in una situazione ancora da chiarire. Rispetto all’attività del procuratore di Castrovillari e dei suoi uomini non posso assolutamente dire niente fin tanto che le indagini non avranno appurato le responsabilità e la dinamica dei fatti».

Il ministro ha quindi rimarcato la necessità di assicurare vicinanza attraverso la sua presenza domani in Calabria: «Ho convocato una riunione con tutti i vertici territoriali delle nostre strutture di vigilanza, alla presenza anche del presidente della Regione e degli assessori competenti e di tutti coloro i quali hanno un ruolo importante anche nel comprendere e nel definire che cosa possiamo fare di più per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori».