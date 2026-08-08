VIDEO | Primo pomeriggio di acquazzoni tra la Piana e le aree interne della provincia. I rovesci fanno scendere la temperatura per qualche ora ma il quadro climatico è sempre dominato dal grande caldo

Un temporale di calore ha interessato nel primo pomeriggio Lamezia Terme, dove per circa un’ora la pioggia è caduta con particolare intensità provocando allagamenti temporanei in alcune strade della città.

Il fenomeno si è sviluppato nel contesto di una giornata caratterizzata da caldo intenso e afa, con l’anticiclone africano ancora protagonista sulla Calabria. Le temperature, elevate su gran parte della regione, sono accompagnate da tassi di umidità che aumentano sensibilmente la percezione del calore.

Proprio il forte riscaldamento di queste ore favorisce la formazione, soprattutto nel pomeriggio, dei cosiddetti temporali di calore: altro esempio è quello che vi mostriamo nel video realizzato a Taverna, sempre in provincia di Catanzaro.

I fenomeni possono risultare localmente intensi e accompagnati da forti rovesci, grandine e intensa attività elettrica, per poi esaurirsi in tempi relativamente brevi.

Per tutto il weekend il quadro meteorologico dovrebbe rimanere improntato a condizioni molto calde e afose, con temperature localmente elevate. E non mancheranno, appunto, temporali pomeridiani soprattutto nelle aree montuose e interne della Calabria, con particolare riferimento a Sila e Pollino e possibili sconfinamenti verso le zone costiere ioniche.