L'instabilità di fine giugno continua a colpire la regione con rovesci intensi, grandinate e forte attività elettrica. Disagi soprattutto nelle aree montuose e nel Catanzarese. Attesi nuovi temporali anche sabato e domenica

Come previsto da diversi giorni, l’instabilità pomeridiana la sta facendo da padrona in questo fine mese di giugno.

Infiltrazioni instabili in quota infatti stanno causando la formazione di temporali convettivi che interessano soprattutto le aree interne e montuose della regione. Tali precipitazioni però raggiungono localmente anche le aree costiere specie del Catanzarese con notevoli nubifragi e diversi disagi.

L'instabilità di fine giugno continua a colpire la regione con rovesci intensi, grandinate e forte attività elettrica. Disagi soprattutto nelle aree montuose e nel Catanzarese. Attesi nuovi temporali anche sabato e domenica.

In queste ore i temporali stanno interessando pesantemente ancora una volta le aree della Sila e delle Serre con precipitazioni intense e grandinigeni. Ad accompagnarle è un’intensa attività elettrica con tuoni che sembrano delle vere e proprie bombe.

Tale situazione rimarrà ancora immutata nel weekend anche se il maltempo interesserà soprattutto le aree montuose.