La droga, confezionata in un panetto, è stata rinvenuta dai poliziotti all’interno del vano porta oggetti dello sportello dell’autovettura di cui l’uomo era alla guida senza essere in possesso della patente
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Nel tardo pomeriggio del 28 maggio 2026, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato a Catanzaro un uomo, residente in questo capoluogo, che stava trasportando in un’auto noleggiata oltre 1,2 Kg di cocaina.
Il mezzo è stato bloccato in viale Magna Grecia dagli equipaggi della Squadra Mobile, impegnati nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.
La droga, confezionata in un panetto, è stata rinvenuta dai poliziotti all’interno del vano porta oggetti dello sportello dell’autovettura di cui l’uomo era alla guida senza essere in possesso della patente.
L’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro.