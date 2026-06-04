Le fiamme hanno devastato numerosi ettari di vegetazione nell’area collinare, avvicinandosi a case e insediamenti produttivi. Il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco ringrazia Vigili del Fuoco, volontari e cittadini per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze più gravi

Un vasto incendio ha interessato ieri sera e stanotte l’area collinare compresa tra Roccelletta e Vallo di Borgia, propagandosi rapidamente e raggiungendo dimensioni e livelli di pericolosità tali da destare forte preoccupazione. A darne notizia con i post sui canali social, è il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco. «In diversi momenti – prosegue nel racconto il sindaco – le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni della zona di Vallo di Borgia e ad alcuni insediamenti produttivi presenti nell’area di Roccelletta, rendendo necessario un costante monitoraggio dell’evolversi della situazione. Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, un sincero e profondo ringraziamento – ha evidenziato Sacco – alle numerose squadre dei Vigili del Fuoco che per ore hanno operato senza sosta, con professionalità, competenza e straordinario spirito di servizio. Grazie al loro tempestivo e instancabile intervento ed alla prontezza di alcuni cittadini presenti è stato possibile contenere l’incendio ed evitare conseguenze ben più gravi per le persone, le abitazioni e le attività presenti nelle aree interessate».

«Consentitemi di ringraziare – aggiunge il sindaco – anche tutta la giunta comunale ed il consigliere Zaccone che insieme a me ed ai dipendenti Danieli, Lacava e Sinatora sono stati presenti sul posto pronti ad attuare tutte le procedure necessarie per mettere in sicurezza la popolazione interessata, un grazie anche agli angeli blu che ancora una volta hanno risposto alla richiesta di aiuto. Resta purtroppo l’amarezza per i numerosi ettari di vegetazione andati distrutti. Un patrimonio ambientale che appartiene a tutti noi e che è stato gravemente danneggiato, molto probabilmente per l’azione irresponsabile di chi continua a non comprendere il valore del nostro territorio e i rischi che certi comportamenti possono provocare».

«L’emergenza è stata superata – conclude il sindaco di Borgia – senza conseguenze per le persone e senza danni alle abitazioni, ma quanto accaduto deve far riflettere tutti sull’importanza della prevenzione, del rispetto dell’ambiente e della tutela del bene comune. A tutti coloro che hanno lavorato, collaborato e dato il proprio contributo va il più sincero grazie della comunità di Borgia».