La chiusura si rende necessaria per eseguire un intervento strutturale non differibile: il collegamento della vecchia alla nuova rete fognaria, che verrà realizzato mediante la costruzione di un nuovo pozzetto e l'attivazione di un sistema di bypass

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di messa in sicurezza e ripristino di Viale dei Normanni. Il cantiere entra ora in una fase tecnica cruciale, strettamente propedeutica alla riapertura dell'arteria a doppio senso di marcia.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, a partire da mercoledì 30 settembre e fino al termine dei lavori, il tratto interessato di Viale dei Normanni rimarrà temporaneamente chiuso al traffico veicolare in entrambe le direzioni. Il transito sarà garantito esclusivamente ai residenti e agli esercenti delle attività locali.

La chiusura temporanea si rende necessaria per eseguire un intervento strutturale non differibile: il collegamento della vecchia alla nuova rete fognaria, che verrà realizzato mediante la costruzione di un nuovo pozzetto e l'attivazione di un sistema di bypass. Il completamento di quest'opera rappresenta il passaggio fondamentale per poter finalmente procedere al ripristino della regolare circolazione nei due sensi di marcia.

L'Amministrazione ringrazia i cittadini per la pazienza, la comprensione e la preziosa collaborazione per i temporanei disagi arrecati dalla prosecuzione di questi importanti lavori per la città.