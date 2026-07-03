Il piccolo ha riportato le fratture del cranio e della clavicola. Il rischio maggiore è quello di un’emorragia cerebrale che al momento non si è palesata ma il quadro clinico resta molto critico

Momenti di grande apprensione all’ospedale di Vibo Valentia, dove nelle scorse ore è stato trasportato in pronto soccorso un bambino di appena 3 anni, arrivato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri.

Secondo quanto si è appreso, il piccolo avrebbe riportato una frattura cranica e una frattura alla clavicola. Un quadro clinico che ha subito destato forte preoccupazione tra i sanitari, chiamati a valutare le conseguenze del trauma riportato nella caduta. Il bambino era privo di conoscenza al momento del suo ingresso in ospedale.

I primi accertamenti e il trasferimento a Catanzaro

Dai primi esami effettuati all’ospedale di Vibo Valentia non sarebbe emersa, almeno al momento, la presenza di un’emorragia cerebrale. Le condizioni del bambino, tuttavia, restano molto serie e richiedono un monitoraggio costante, proprio per il rischio che possano insorgere complicazioni nelle ore successive al trauma.

Per questo motivo i medici hanno disposto il trasferimento all’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro, dove è attualmente ricoverato in Neurochirurgia e sarà sottoposto a ulteriori valutazioni specialistiche. La prognosi resta riservata.