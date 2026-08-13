Una Piazza Duomo piena e una serata a tinte giallorosse. È questo il quadro della Serata d’Onore del Premio Città di Squillace 2026 per lo sport. A ricevere il riconoscimento a cura del giornalista Oldani Mesoraca, è stato Floriano Noto, presidente dell’US Catanzaro 1929 e vicepresidente della Lega Pro di Serie B, alla presenza di tanti sostenitori delle Aquile e di una rappresentanza dei calciatori del Catanzaro. Un premio importante, firmato dal maestro orafo Michele Affidato, che vuole valorizzare il percorso del presidente e il ritorno del Catanzaro tra le squadre protagoniste del calcio italiano. Il riconoscimento arriva alla vigilia di una nuova stagione sportiva e premia qualcosa di più di una persona: premia un progetto, un’identità, un colore tornato grande, premia un impegno che ha riportato il Catanzaro e i suoi colori al centro dell’attenzione del calcio italiano.