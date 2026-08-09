Dal 10 al 12 agosto il Lungomare G. Mancini ospita l'ultimo appuntamento del ricco cartellone estivo davolese, tra sapori calabresi e tarantella

Il "Fest Street Food" arriva a Davoli per chiudere il programma estivo del comune della costa ionica, con tre serate dedicate allo street food, al cibo della tradizione e alla musica, dal 10 al 12 agosto. Il lungomare di Davoli accoglierà turisti e residenti dalle 17:00 alle 24:00 di ogni giornata, per una passeggiata culinaria con il mare sullo sfondo.

Questa manifestazione rappresenta l'ultimo appuntamento di un'estate davolese particolarmente ricca, che ha visto succedersi sul territorio eventi di ogni tipo: dalla Festa di San Vittore alla Beer Fest sul lungomare, passando per i Giochi del Golfo e le Sonore Alchimie nel centro storico. Un programma che ha dimostrato la volontà del Comune di affermarsi come punto di riferimento per eventi, socialità e turismo sulla costa ionica catanzarese.

L’evento, organizzato dal Comune di Davoli in collaborazione con Eventi Solidali APS, proporrà stand gastronomici con prodotti tipici e specialità della cucina locale, pensati per valorizzare il territorio e offrire un'esperienza autentica a residenti e visitatori.

La novità di quest'anno sarà lo spazio dedicato alla cucina tradizionale calabrese, con la presenza dell'area "L'aperitivo da Ccioma", dove i turisti potranno scoprire nuovi sapori, mentre i residenti avranno la possibilità di viaggiare tra i ricordi dell'infanzia attraverso i piatti della tradizione locale.

L'ultima serata non sarà dedicata esclusivamente al cibo, ma vedrà l'aggiunta di musica dal vivo, con Nino Minniti e Rocco Franzè, due grandi protagonisti della scena della tarantella calabrese, che saliranno sul palco per animare la serata con canti, musica e balli popolari.

Un appuntamento che non è solo una festa del cibo, ma un momento di identità e appartenenza per la comunità davolese: un modo per salutare l'estate valorizzando le tradizioni calabresi e il territorio, con il mare a fare da cornice.