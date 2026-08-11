Un viaggio sonoro nel cuore del funk e del soul più iconici di sempre sta per travolgere il quartiere marinaro di Catanzaro. L'area del Porto nel quartiere marinaro si appresta ad ospitare una straordinaria notte di musica focalizzata sulle sonorità leggendarie degli anni '70 e '80, con un cartellone che vedrà protagonista d'eccezione la Earth, Wind & Fire Experience di Al McKay.

Un programma ricco che prenderà il via il 13 agosto a partire dalle ore 21:00 con l'esibizione dei Teppisti dei Sogni (unitamente ad attività dedicate ai più piccoli), per poi culminare dalle ore 22:30 in poi nel momento clou della serata: il grande concerto-spettacolo che porterà sul palco le storiche sonorità degli Earth, Wind & Fire.

Sul palco salirà Al McKay, chitarrista, compositore e pilastro della formazione originale degli Earth, Wind & Fire, nonché co-autore di capolavori intramontabili che hanno segnato la storia della musica mondiale come September e Boogie Wonderland.

Un appuntamento di altissimo profilo artistico che si realizza grazie a una virtuosa e proficua intesa istituzionale e organizzativa.

«Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento all'organizzazione del Porto Village per la grande disponibilità dimostrata», dichiarano, in una nota congiunta la vicesindaca Giusy Iemma e le assessore alla Cultura e alle Attività Produttive del Comune di Catanzaro Donatella Monteverdi e Giuliana Furrer. «Un doveroso e sentito ringraziamento va anche alle associazioni del territorio, tra cui l'associazione "Il Cilindro", per aver proposto all'Amministrazione comunale questa bellissima occasione e per il costante impegno animativo e culturale».

«Ancora una volta – proseguono le esponenti della giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita – la nostra città dimostra come la sinergia e la costante collaborazione tra settore pubblico e privato sia la chiave vincente per attrarre grandi eventi di respiro internazionale, valorizzare il nostro quartiere marinaro e offrire ai cittadini e ai turisti serate di altissimo valore culturale e di intrattenimento».