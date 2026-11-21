Domenica 13 dicembre alle 21 la nona edizione della serata solidale con Claudio Lauretta e i Nòtos. L’intero incasso sosterrà il progetto dedicato ai piccoli pazienti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica del “Renato Dulbecco”

Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà, dalla parte dei bambini e delle bambine, piccoli pazienti che affrontano le difficoltà fisiche ed emotive della malattia.

“Artisti in corsia” nasce per questo: realizzare un sogno come antidoto alla paura. Un viaggio, un’avventura, una giornata speciale da trascorrere in famiglia possono alimentare positività e speranza.

Alla realizzazione di quei desideri sarà destinato l’intero incasso della nona edizione della serata solidale, in programma domenica 13 dicembre alle 21 al Teatro Comunale di Catanzaro, con l’imitatore Claudio Lauretta e i Nòtos, che porteranno sul palco il loro “Destinu Tour”.

L’iniziativa è promossa da ACSA&STE ETS, presieduta da Giuseppe Raiola, in collaborazione con Maria Concetta Galati. Raiola dirige l’Unità operativa complessa di Pediatria e il Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”, mentre Galati dirige l’Oncoematologia Pediatrica e il Dipartimento Onco-ematologico della stessa Azienda.

La raccolta fondi permette di dare seguito a ciò che i bambini raccontano a chi li accompagna nel percorso di cura e di coinvolgere le loro famiglie in un’esperienza da vivere insieme, grazie al progetto “We Will Make Your Dream Come True”, destinato a realizzare i desideri dei piccoli pazienti.

«In reparto chiediamo spesso ai bambini come si sentono. Con questo progetto facciamo loro anche un’altra domanda: che cosa ti piacerebbe fare? È una domanda semplice, ma lascia spazio a una parte della loro vita che la malattia mette spesso in secondo piano», afferma il dottor Raiola. «E quando quel desiderio si realizza, la gioia è anche dei genitori, che per un giorno possono stare accanto ai propri figli in un’esperienza scelta da loro. Il 13 dicembre chiediamo a Catanzaro di esserci per questo. Ogni biglietto ci aiuterà a dire a un bambino: quel desiderio che ci hai raccontato, proviamo a realizzarlo insieme».

È questo il legame tra il teatro e l’ospedale che ha accompagnato le precedenti edizioni. Quest’anno, accanto ad ACSA&STE ETS, ci sono il Lions Club Catanzaro Host, presieduto da Pietro Siragusa, e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La direzione artistica è affidata a Francesco Passafaro, la conduzione a Paolo Sia e Giuseppe Vitale e l’organizzazione all’agenzia Present&Future.

I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Teatro Comunale e sul sito del teatro. Per informazioni si può chiamare lo 0961 744565 o il 366 3432303, oppure scrivere a congressi@presentfuture.it.

Nei prossimi giorni l’evento sarà illustrato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa.