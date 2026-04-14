Sarà una competizione “sui generis” dove sport, partecipazione e valori europei si incontrano davanti a una comunità intera

Nel percorso di avvicinamento alla X Edizione di Euro.Soul Festival (4–9 maggio 2026), uno degli appuntamenti più attesi è la Coppa Schuman, che celebra anch’essa la decima edizione come evento simbolo del Festival: una competizione “sui generis” dove sport, partecipazione e valori europei si incontrano davanti a una comunità intera.

La Coppa Schuman si svolgerà giovedì 7 maggio 2026 presso il nuovo Palazzetto dello Sport di Soverato, concesso gratuitamente dal Comune di Soverato a sostegno dell’iniziativa. Un ulteriore segnale della rete istituzionale che accompagna Euro.Soul Festival, con il patrocinio del Parlamento europeo, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù.

La competizione coinvolgerà associazioni sportive e culturali del territorio, giovani atleti impegnati in campo e un pubblico chiamato a essere parte attiva dell’evento. Squadre, piccoli campioni e spettatori saranno idealmente abbinati ai sei Paesi fondatori dell’odierna Unione europea, trasformando il match in un’esperienza educativa e inclusiva.

Il momento più originale arriverà nel sorprendente “terzo tempo”: un quiz interattivo assegnerà gli “Schuman Goals” alle squadre che risponderanno correttamente, con la possibilità di ribaltare pronostici e risultati. Una formula capace di creare suspense e partecipazione, dove la performance sportiva si intreccia con la conoscenza di temi europei, con particolare attenzione alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000), tema centrale di Euro.Soul Festival 2026.

Durante l’evento sportivo sarà inoltre allestito un palco dedicato per brevi interviste e interventi con ospiti e rappresentanti istituzionali del territorio, così da valorizzare il significato civico dell’iniziativa e il contributo della comunità locale. È prevista, tra le presenze, quella del Dott. Cosimo Gesi, Dirigente dell’Area Progetti e Programmi (Area APP) dell’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Dal 4 al 9 maggio torna a Soverato "Euro Soul Festival", il grande evento internazionale che celebra la Festa dell'Europa, giunto quest'anno alla X edizione.

Accanto ai momenti istituzionali, il palco ospiterà anche interventi di intrattenimento musicale live, tra cui la partecipazione del Coro Folkloristico Ucraino, per rafforzare il messaggio di pace, solidarietà e vicinanza tra i popoli che Euro.Soul Festival promuove con forza, soprattutto in questa X Edizione.

Colori, sorrisi, fair play e spirito europeo saranno protagonisti di una giornata che unisce oltre 100 ospiti internazionali e tanti giovani e cittadini della comunità locale in un messaggio comune: pace, rispetto e convivenza, a partire da questo angolo di Calabria.

Nei prossimi giorni, attraverso i canali istituzionali di JUMP, sarà pubblicato il programma definitivo del Festival con tutti i dettagli degli appuntamenti.