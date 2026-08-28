Mercoledì 2 settembre, al Santuario della Madonna del Ponte, a Squillace, si terrà l’incontro di presentazione della nuova edizione del volume “Squillace – Santuario Madonna del Ponte”, opera del Sacerdote Don Domenico Cirillo, riproposta e curata da Carlo Mauro. Prima della presentazione, i partecipanti potranno compiere un vero e proprio viaggio nella memoria, attraverso una raccolta di fotografie d’epoca che permetteranno di riscoprire il Santuario così come si presentava circa cinquant’anni fa. Le immagini offriranno uno sguardo sul Santuario di ieri, creando un suggestivo collegamento con la storia raccontata nel volume di Don Cirillo.

La nuova edizione nasce dalla volontà di custodire e tramandare la memoria storica e religiosa del Santuario, restituendo alla comunità un’opera che rappresenta una preziosa testimonianza della devozione alla Madonna del Ponte e della storia di questo luogo. Alla manifestazione saranno presenti Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, Padre Piero Puglisi, Rettore del Santuario della Madonna del Ponte, e il Sindaco di Squillace Vincenzo Zofrea, insieme alle autorità civili e religiose e alle realtà del territorio, la presentazione sarà coordinata dal giornalista Oldani Mesoraca. Nel corso dell’evento è prevista anche la consegna di alcune copie del volume al Santuario e al Comune di Squillace da parte dei familiari di Don Cirillo, affinché possano essere conservate nei rispettivi archivi quale testimonianza della storia del luogo e del lavoro da lui realizzato. Un appuntamento che vuole andare oltre la semplice presentazione di un libro: un momento di memoria, fede e comunità, per riscoprire il passato, valorizzare il presente e consegnare alle nuove generazioni la storia del Santuario della Madonna del Ponte.