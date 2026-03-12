L’opera esplora le profondità di una caduta e la fatica di una successiva rinascita, seguendo le tracce di ferite fisiche e psicologiche che la protagonista, Emma, si trova ad affrontare in una fase cruciale della propria vita

Nel panorama letterario contemporaneo emerge la voce di Concetta Talotta, giovane scrittrice catanzarese che, con il suo romanzo "Luna Bugiarda", firma un racconto struggente dedicato alla vulnerabilità e alla riscoperta di sé. L’opera esplora le profondità di una caduta e la fatica di una successiva rinascita, seguendo le tracce di ferite fisiche e psicologiche che la protagonista, Emma, si trova ad affrontare in una fase cruciale della propria vita. La narrazione si sviluppa attraverso le pagine di un diario, strumento che permette a Emma di fissare i propri pensieri e ripercorrere gli ultimi anni con lucidità. Questa scelta stilistica non è casuale: per l'autrice, la scrittura è il mezzo privilegiato per guardare la realtà con la giusta distanza. Attraverso la parola scritta, la protagonista elabora con consapevolezza il proprio vissuto, trasformando il dolore in un percorso di analisi interiore.

Nel panorama letterario contemporaneo emerge la voce di Concetta Talotta, giovane scrittrice catanzarese che, con il suo romanzo "Luna Bugiarda", firma un racconto struggente dedicato alla vulnerabilità e alla riscoperta di sé.

Tra psicologia e Scrittura: il profilo dell'autrice

Nata a Catanzaro nel 1997, Concetta Talotta ha saputo coniugare in questo racconto le sue due più grandi passioni: la psicologia e la scrittura. Dopo la maturità classica, ha intrapreso un percorso accademico focalizzato proprio sulle tematiche che animano il libro, culminato in una tesi su “Dipendenza affettiva e tratti narcisistici di personalità”. Abilitata alla professione di psicologa dopo la laurea magistrale in Psicologia Clinica conseguita a Torino, l'autrice scrive da sempre: dai concorsi di poesia nelle scuole elementari ai lunghi "diari segreti" dell'adolescenza. "Luna Bugiarda" rappresenta la sintesi perfetta di questi due mondi, uno scavo profondo all'interno del proprio animo.

Il messaggio dell'opera: un abbraccio ai lettori

La tematica centrale del romanzo è la dipendenza affettiva, un argomento che la Talotta tratta con estrema sensibilità. Nelle parole dell'autrice, il libro non vuole essere una guida, ma un gesto di conforto: «Da questo romanzo vorrei che i lettori si aspettassero comprensione, proprio perché è una storia rivolta a chi non ha ancora trovato un posto nel mondo. Credo che quando una persona viva un dolore non voglia tanto una strada indicata, ma un abbraccio, una carezza». Anche l’estetica del libro ha un significato profondo. La copertina, realizzata da una cara amica dell'autrice, cattura l'essenza di Emma e il simbolismo della Luna: un astro "bugiardo" che mostra solo un lato del suo volto, celando il resto nell'ombra. Nonostante Concetta Talotta abbia già pronta un'altra opera, la sua intenzione attuale è quella di dedicare ancora spazio e attenzione a "Luna Bugiarda" prima di procedere con una nuova pubblicazione, continuando nel frattempo il suo impegno professionale nel campo della psicologia.