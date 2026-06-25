Oltre 50 tra bambini, ragazzi (dai 3 ai 15 anni) e adulti si sono avvicendati, con grande emozione, sul palco e hanno regalato alla sala gremita di pubblico due ore di ottima musica

Si è conclusa, lo scorso 20 giugno a Maida presso l’auditorium “Tommaso Gallo Cantafio” la terza rassegna “Piano Time” organizzata dall’Accademia Musicale Maidese in sinergia con

l’amministrazione del Comune di Maida e la Proloco. Oltre 50 tra bambini, ragazzi (dai 3 ai 15 anni) e adulti si sono avvicendati, con grande emozione, sul palco e hanno regalato alla sala gremita di pubblico due ore di ottima musica.



La serata divisa in due parti ha visto in apertura i “piccolissimi” (2-5-anni) del laboratorio musicale

dell’Agrinido Costantino che hanno presentato, tra gli appalusi, diverse attività preparate durante

il laboratorio non solo canto, di cui uno con linguaggio LIS, ma anche pratica strumentale. I piccoli hanno dimostrato padronanza del palco e disciplina, i bambini hanno partecipato recentemente al Concorso Nazionale “Al Chiaro di Luna” di Martinsicuro (TE) aggiudicandosi il Primo Premio e risultando nella lista dei vincitori meritevoli anche di ulteriori riconoscimenti.

La seconda parte, interamente dedicata allo strumento per eccellenza il pianoforte, ha visto

avvicendarsi pianisti dagli 8 ai 15 anni, diverso e interessante il repertorio proposto diviso in

sezioni: dalle colonne sonore dei cartoni animati a quelle da cinema, dal repertorio classico a

quello contemporaneo, una sezione dedicata anche al repertorio Trinity di cui l’Accademia è

centro accreditato, e dove gli allievi hanno conseguito, quest’anno, certificazioni internazionali con il massimo dei voti.



Seria e professionale la presentatrice Ludovica De Vito al suo debutto in questa veste insieme a

Chiara Conidi assistente di palco. I giovanissimi pianisti: Daniel Lo Russo, Elenia Lo Russo, Miriam Sorrenti, Tommaso Emperometri, Mia Giancotti, Nerea De Vito, Alice Macchione, Carlo Alberto Maria Fodaro, Francesco Maria Pellegrino, Ilaria Staccuneddu, Carla Lepore, Asia Amendola e Aristide De Grazia hanno partecipato a ben 5 concorsi, solo nell’ultimo mese, tra nazionali ed internazionali aggiudicandosi oltre 40 tra primi e secondi premi. Tutte le esecuzioni sono state accompagnate dalla proiezione di video per un’esperienza immersiva a 360 gradi. Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento di Michael Marasco che accompagnato al pianoforte dal M° Luana Anania ha eseguito la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, dedicando poi parole molto toccanti all’amico Gabriel Marchetta recentemente scomparso a cui è stata dedicata l’esibizione.



Grande emozione anche per il debutto del Coro Auser in Armonia che diretto dal M° Luana Anania ha concluso la serata con una splendida esecuzione di Imagine di J. Lennon, segno che la musica non ha né confini né età. “E’ stato bellissimo riproporre Piano Time anche quest’anno, vedere i piccolissimi e i più grandi riuniti sullo stesso palco è sempre una grande emozione. Ringrazio i genitori di questi bambini e ragazzi che hanno capito il potere educativo della musica, un grazie di cuore ad ognuno dei partecipanti. Le esibizioni hanno dimostrato la versatilità del pianoforte non solo strumento solista, ma anche dalle molteplici possibilità legate alla musica d’insieme. Desidero poi ringraziare l’intera amministrazione del Comune di Maida in particolare il sindaco dott. Salvatore Paone, l’assessore Marianna Pettinato e il consigliere Lorenzo Gigliotti per il sostegno e la fiducia accordatami, un ringraziamento a parte alla Proloco e al direttivo nella persona del suo presidente dott. Vincenzo Trovato per il supporto logistico dato all’iniziativa e per la costante disponibilità, grazie alle maestre dell’Agrinido Giovanna Pungitore e Rosa Zaccone, grazie anche all’associazione Auser nella persona del suo presidente Francesca De Vito e di tutto il suo direttivo per la collaborazione e per aver sposato subito l’idea della formazione di questo coro, cha ha posto le basi per una felice e costruttiva prosecuzione nel nome della musica ” ha detto Luana Anania Presidente dell’AMM e ideatrice della Rassegna.