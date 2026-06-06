Non si è ancora spenta l’eco delle iniziative organizzate a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in onore della beata Mariantonia Samà, con la guida del nuovo parroco don Mario Olanda, insieme a tutte le associazioni che si ispirano alla Monachella di San Bruno (Associazione Insieme per la Monachella, Gruppo Trekking “il Cammino della Monachella” – Gruppo Parrocchiale) per onorare la memoria del transito della serva di Dio avvenuto il 27 maggio 1953.

A cominciare dalla celebrazione eucaristica di domenica 24 maggio organizzata dalla Associazione Insieme per la Monachella, che è coincisa con la solennità di Pentecoste, l’Unità Pastorale di Sant’Andrea si è ritrovata anche il giorno successivo per celebrare l’Eucarestia nella Parrocchia di San Raffaele Arcangelo in Sant’Andrea Marina, dove è stata posizionata una nuova reliquia ed un nuovo quadro di Mariantonia offerto da un cittadino.

Come ogni anno, la comunità di S. Andrea Apostolo dello Ionio si è riunita per celebrare Mariantonia Samà, la prima beata della diocesi di Catanzaro Squillace, a 73 anni dalla sua morte.

Particolarmente significativa è stata l’iniziativa che ha avuto luogo nella Villa della Fraternità del borgo catanzarese con il convegno sul tema “La sofferenza via per la solidarietà”. Nel corso della conferenza i relatori, lo storico Salvatore Mongiardo, la psicologa del Sant’Andrea Hospice, Maria Gabriella Brundì, la volontaria del Sant’Andrea Hospice Alessandra Cavallaro, sapientemente coordinati dal moderatore Giuseppe Stillo, hanno disegnato un prezioso parallelismo tra l’esperienza di vita della Beata che, accettando la propria sofferenza, è stata sostenuta dalla intera comunità degli andreolesi e l’importanza del volontariato, specie di quello in cure palliative.

Ora la testimonianza di fede di Salvatore, sopravvissuto ad un drammatico incidente nel Catanzarese esattamente u anno fa. Dopo più di 40 giorni di coma è ritornato alla vita e la sua famiglia ha affidato lacrime e preghiere alla beata calabrese Mariantonia Samà.

Don Ferdinando Fodaro, Direttore dell’Ufficio Catechistico della Diocesi, ha chiuso il convegno con una brillante relazione sulla spiritualità del volontariato. Le celebrazioni si sono poi concluse con la Santa Messa Solenne nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Sant’Andrea Borgo dove sono custodite le reliquie di Mariantonia Samà, prima beata della Diocesi di Catanzaro Squillace insieme a Nuccia Tolomeo.