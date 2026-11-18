Il prezioso documento della famiglia Ruffo di Calabria è stato consegnato da Fulco Ruffo al presidente della Provincia Amedeo Mormile. Un pezzo di storia che entra a far parte del patrimonio cittadino e sarà presto fruibile per tutti i visitatori del museo.
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Un importante gesto di generosità e di attenzione verso il patrimonio storico e culturale del territorio arricchirà le collezioni museali della Provincia di Catanzaro.
Nel pomeriggio di oggi, negli spazi del MARCA, Fulco Ruffo di Calabria ha consegnato al presidente della Provincia, Amedeo Mormile, una preziosa e storica pergamena appartenente alla propria famiglia.
Si tratta di un documento cinquecentesco di Filippo II, figlio di Carlo V, una testimonianza di particolare valore storico.
La scelta di Fulco Ruffo di Calabria di donare il documento nasce dalla volontà di compiere un gesto simbolico a nome della propria famiglia nei confronti della città di Catanzaro, rendendola fruibile alle future generazioni.
La nuova pergamena andrà così ad aggiungersi alle altre già presenti all'interno del MARCA, contribuendo ad arricchire ulteriormente il patrimonio documentale, storico e artistico custodito nel museo provinciale.