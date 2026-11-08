DeGusto, l’International Food Exhibition in programma dal 14 al 17 novembre al Centro fieristico Colosimo di Catanzaro, quest’anno lavora anche sui rifiuti. Gli organizzatori hanno messo a punto deGuGreen, un progetto che punta a ridurre lo spreco di materiali e risorse durante i quattro giorni del salone e a coinvolgere su questo tema partner, espositori e visitatori. Durante la fiera sarà presente un gruppo di volontari incaricato di controllare i rifiuti prodotti negli spazi espositivi e di guidare la raccolta differenziata. Il lavoro sarà seguito dal dipartimento DiBest dell’Università della Calabria, che darà il supporto tecnico e scientifico e curerà l’analisi dei dati sui rifiuti e sui flussi generati nelle giornate della manifestazione. Al termine verrà elaborato un documento finale con i risultati del monitoraggio e con le possibili correzioni da apportare nelle prossime edizioni.

Quei numeri serviranno agli organizzatori per avvicinarsi passo dopo passo a un evento a “impatto zero”, limitando l’uso improprio dei materiali di edizione in edizione. Il progetto ha il sostegno del Comune di Catanzaro attraverso l’assessorato all’Ambiente guidato da Irene Colosimo. Accanto all’amministrazione c’è la Caritas, che ritirerà le eccedenze alimentari della fiera per destinarle alle famiglie e alle persone in difficoltà della città. Il cibo recuperato e i primi risultati del monitoraggio saranno al centro del talk dedicato al progetto, in programma martedì 17 novembre alle 12, nell’ultima giornata del salone. Nello stesso incontro verrà presentato l’avvio dell’Emporio Solidale, curato dall’associazione Dedalo di Catanzaro. Al confronto parteciperanno l’assessore all’Ambiente Irene Colosimo, la referente della Caritas diocesana di Catanzaro Squillace Antonella Presti, la consigliera di Comalca, il Centro agroalimentare di Catanzaro, Roberta Canino, il presidente di Arci Calabria Rosario Bressi, l’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro e Francesca Trotta per il gruppo degli organizzatori di DeGusto.