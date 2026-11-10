«Oggi è un giorno di svolta per i dipendenti di Arpal Calabria. Dopo circa 27 anni di attesa, finalmente il personale dell'ente può contare sul primo contratto collettivo integrativo decentrato aziendale (CIDA). Un risultato storico, che trasforma in realtà un obiettivo a lungo perseguito e restituisce dignità, diritti e prospettive professionali a oltre 400 lavoratrici e lavoratori».

È quanto dichiara Luciana Giordano, segretaria generale della Cisl funzione pubblica Calabria, commentando l'approvazione del CIDA relativo al triennio 2026/2028 per la parte giuridica e all'anno 2026 per quella economica.

«Questo importante risultato – prosegue Giordano – è il frutto di un lavoro sindacale costante, determinato e capillare, portato avanti dalla Cisl Fp Calabria, che ha saputo condurre una vertenza complessa e senza precedenti con visione strategica, competenza e responsabilità.

Desidero riconoscere il contributo determinante dell'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, la disponibilità del management aziendale e del dipartimento regionale Lavoro, nonché l'impegno della nostra organizzazione sindacale, del segretario regionale Giuseppe Spinelli, del gruppo dirigente aziendale della Cisl Fp e delle Rsu elette nelle nostre liste. È grazie a questa sinergia che oggi possiamo celebrare un risultato che segna profondamente la storia lavorativa dell'ente».

L'approvazione del contratto integrativo non rappresenta un semplice adempimento formale, ma apre finalmente nuove opportunità sul piano economico e professionale. I dipendenti di Arpal Calabria potranno infatti beneficiare di un fondo per il salario accessorio pari a 1.120.000 euro di risorse stabili, oltre che di uno strumento contrattuale indispensabile per valorizzare il merito e la performance individuale e organizzativa, programmare percorsi di crescita professionale, avviare le procedure per l'attribuzione dei differenziali stipendiali e riconoscere tutte le tutele giuridiche ed economiche previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali.

«Quello che per quasi tre decenni è rimasto un obiettivo irraggiungibile – sottolinea la segretaria generale – oggi diventa finalmente realtà. Il CIDA consentirà di dare concreta attuazione agli istituti contrattuali, riconoscendo ai lavoratori strumenti di valorizzazione economica e professionale che finora non avevano potuto esercitare pienamente. È una conquista che appartiene all'intera comunità lavorativa di Arpal Calabria».

Il traguardo odierno si inserisce in un percorso di riforme avviato con un altro passaggio fondamentale: la trasformazione della natura giuridica dell'ex Azienda Calabria Lavoro da ente pubblico economico a ente pubblico non economico, con il conseguente ingresso nella sfera della pubblica amministrazione.

«Anche su questo fronte – ricorda Giordano – la Cisl Fp Calabria ha svolto un ruolo propositivo e determinante, sostenendo fin dall'inizio la necessità di questa trasformazione. Una proposta condivisa dal vertice politico e amministrativo della Regione e di Arpal, che ha trovato concreta attuazione attraverso la legge regionale n. 25 del 28 giugno 2023, istitutiva di Arpal Calabria.

Si tratta di un passaggio che ha consentito di creare le condizioni necessarie per arrivare alla piena applicazione del contratto collettivo del Comparto Funzioni Locali». La soddisfazione per il risultato raggiunto, tuttavia, non esaurisce l'impegno dell'organizzazione sindacale.

«Adesso dobbiamo guardare avanti e completare il percorso. Per garantire la piena stabilità economica e lavorativa di tutto il personale restano due obiettivi prioritari: la trasformazione dei rapporti di lavoro dagli attuali contratti part-time di 30 ore settimanali al tempo pieno di 36 ore e l'incremento del fondo delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata. Sono due passaggi indispensabili per assicurare ai lavoratori condizioni economiche e professionali finalmente adeguate».

«La firma di questo primo contratto integrativo – conclude Luciana Giordano – dimostra che quando il sindacato agisce con determinazione, capacità di proposta e spirito costruttivo, i risultati arrivano. La Cisl Fp Calabria continuerà a essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Arpal, senza abbassare la guardia e senza considerare conclusa una vertenza che deve ancora raggiungere i suoi obiettivi finali. Oggi festeggiamo una conquista storica, domani continueremo a lavorare per garantire a tutti il pieno riconoscimento dei propri diritti».