Nuovi collegamenti per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta della Calabria a bordo dei nuovi treni già in circolazione, 15 elettrici monopiano e 13 ibridi. Lo rende noto Ferrovie dello Stato comunicando tramite una nota stampa le principali novità. «Per rispondere all'incremento della domanda turistica – si fa presente - Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), di concerto con la Regione e ARTCal committenti del servizio, ha potenziato ulteriormente l’offerta ferroviaria per la stagione estiva».

Collegamenti con Tropea e Costa degli dei

Così, «dopo il successo dello scorso anno, tornano nei fine settimana i treni notturni sulla via Tropea. Previsti quattro nuovi collegamenti il venerdì e otto il sabato, a partire da oggi e, con diverse periodicità, fino al 6 settembre. La nuova offerta si affianca a quella diurna che conta 24 collegamenti nei giorni feriali, 22 il sabato e 19 nei festivi, consentendo di raggiungere comodamente la Costa degli Dei, con fermate nelle principali località balneari del territorio».

Linea ionica

Novità anche sulla linea Ionica: «Per favorire gli spostamenti verso le località di mare, la domenica, dal 5 luglio al 30 agosto, sarà attivata una nuova coppia di treni tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, con partenza da Reggio Calabria Centrale alle 9.11 e arrivo a Catanzaro Lido alle 12.11. Il collegamento di ritorno partirà da Catanzaro Lido alle 20.12 e arriverà a Reggio Calabria Centrale alle 23.12», si sottolinea.

I nuovi collegamenti si aggiungono ai servizi già attivi per l’estate 2026: una nuova coppia di treni tra Sibari e Crotone, in circolazione fino al 12 settembre, e la rimodulazione dell’offerta domenicale tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, con nuovi orari e l’estensione del servizio a tutte le fermate della linea.