Due bandi, due milioni d'euro, quattro zone cardine della città. Il comune di Catanzaro ha presentato a Palazzo Fazzari gli incentivi per imprese già esistenti e start-up.

«È un momento importante per la città perché possiamo puntare sulle attività economiche per il rilancio e ridare nuovo input a quello che è anche un po' l'attrattività complessivadella città di Catanzaro – ha detto l’assessora alle Attività Economiche della giunta Fiorita Giuliana Furrer – I pregi sono sicuramente quelli di poter rinforzare un'offerta, attrarre nuovi investitori, attrarre nuove imprese, ma anche dare un sostegno alle imprese esistenti»

Un milione e quattrocentomila euro saranno disponibili con finalità diversificate per Centro Storico, Gagliano, Lido e Santa Maria, mentre seicentomila euro si concentreranno sul Centro città con un obiettivo precipuo:

«Riuscire il più possibile a portare i nostri operatori a fare rete – ha aggiunto la Furrer, alla presenza anche di altri assessori come Monteverdi e Bullotta – e poi ovviamente la possibilità anche di integrare i quartieri in un progetto che possa dialogare tutte le parti della città»

Agile la procedura di partecipazione, disponibile sul sito dell'Ente.

https://www.comune.catanzaro.it/novita/due-milioni-nelle-attivita-economiche-incentivi-per-nuove-imprese-e-attivita-esistenti/

«È opportuno ovviamente scaricare i bandi – ha concluso – I formulari sono già pronti per essere compilati nella maniera più rapida possibile, quindi crediamo di avere fatto un buon lavoro e colgo l'occasione per ringraziare la dirigente, dottoressa Benedetta De Vita, che è stata bravissima a mettere in pratica e a tradurre da un punto di vista amministrativo e pratico quella che era la visione politica».