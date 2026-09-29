Confartigianato Imprese Calabria rinnova la partnership con Materia, il Festival del design contemporaneo del Mediterraneo organizzato da Officine AD, che celebra la sua decima edizione dal 1° al 4 ottobre al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro. Il tema scelto quest’anno è Agorà: la piazza come luogo di incontro, scambio e confronto.

All’interno del Festival, Confartigianato allestirà un’area espositiva che ospiterà quattro realtà espressione della creatività e della maestria artigiana calabrese: Fabbridea, Menniti & Mercuri, Vincenzo Piazzetta e Petrolo Labor. Fabbridea prenderà inoltre parte all’incontro di venerdì 2 ottobre, «Dal ferro alla seta: i saperi del Mediterraneo». La presenza di Confartigianato si inserisce anche nel programma degli aperi-talk di domenica 4 ottobre, nel chiostro del San Giovanni.

«Portiamo a Materia quattro esperienze artigiane diverse, accomunate dalla capacità di trasformare competenze e idee in prodotti che raccontano la Calabria – dichiara Salvatore Ascioti, presidente di Confartigianato Imprese Calabria –. Il confronto con il design può aprire nuove possibilità per le nostre imprese: aiuta a reinterpretare le lavorazioni tradizionali, a dialogare con altri professionisti e a raggiungere nuovi mercati. Per questo abbiamo scelto di essere ancora una volta partner del Festival».

«La rinnovata partnership con Confartigianato Calabria rappresenta per noi un tassello fondamentale e strategico, specialmente in occasione di un traguardo importante come il nostro decennale – affermano Domenico Garofalo e Giuseppe Anania di Officine AD –. Confartigianato crede nella visione di Materia, condividendo l’obiettivo di dare nuova vita ai saperi tradizionali del nostro territorio. L’agorà di Materia vuole essere uno spazio di incontro e contaminazione dove il fare artigiano incontra l’innovazione, valorizzando la maestria delle nostre maestranze e proiettandola verso nuove sfide e mercati».

La collaborazione prosegue il percorso avviato nelle precedenti edizioni per dare visibilità alle imprese artigiane calabresi e creare occasioni di dialogo tra manifattura, progettazione e nuove generazioni creative.