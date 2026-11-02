Chi rientra per le feste deve fare i conti con i picchi del 22 e 23 dicembre e del 5 e 6 gennaio. Ma spostando la partenza o il ritorno si possono trovare tariffe decisamente più accessibili, anche con le compagnie low cost

«I prezzi per viaggiare in aereo, durante le festività natalizie 2026, verso la Calabria costeranno un po' di più solo nei giorni a ridosso del 25 dicembre, nella giornata del 23 dicembre ad esempio, e in fase di ripartenza, dopo Capodanno a ridosso della festività dell'Epifania. Nelle altre giornate abbiamo riscontrato dei prezzi abbastanza nella media, sia per quanto riguarda l'ex compagnia di bandiera italiana come per le low cost». Così all’agenzia Dire uno dei fondatori del portale www.aeroporticalabria.com, Roberto Sartiano, che monitora l'andamento dei tre aeroporti presenti in regione: Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

«I giorni critici - ha evidenziato - sono quelli del 22 e 23 dicembre per chi deciderà di rientrare dalle città del Nord, basta verificare simulando l'acquisto del biglietto. In alternativa qualcuno preferisce rientrare in Calabria dopo il 25 dicembre per ripartire nei primi giorni del 2027. In questo caso i giorni più critici per i prezzi sono il 5 e il 6 gennaio».

Da una verifica su alcune compagnie, ad esempio, Ita airways, nella tratta da Milano a Reggio Calabria, nel periodo dal 18 al 24 dicembre 2026, i prezzi dei biglietti variano da 176 euro a 271 euro. Per il ritorno da Reggio Calabria a Milano Linate, dal 28 al 31 dicembre i prezzi dei biglietti costano 117,99 euro, mentre dal 2 al 7 gennaio variano da 118,09 euro a 194,46 euro. Per chi sceglierà di partire da Milano verso Lamezia Terme, con la compagnia Ita airways nei giorni dal 21 al 24 dicembre, i prezzi oscillano da 203,87 euro a 230,87 euro. Mentre per il ritorno dal 28 al 31 dicembre il prezzo del biglietto sarà di 106,43. Dall'1 al 7 gennaio 2027 il costo oscillerà da 45,27 euro a 158 euro. Spostandosi su una low cost, in questo caso Ryanair, viaggiare da Milano a Reggio Calabria, dal 21 al 24 dicembre costerà da 114,99 euro a 226,31 euro, mentre per il ritorno dal 2 al 7 gennaio 2027, i prezzi andranno da 11,99 euro a 123,99 euro. Sempre con la stessa compagnia da Milano a Lamezia Terme dal 21 al 24 dicembre i prezzi andranno da 78,99 euro a 165,10 euro; per il ritorno dal 2 al 6 gennaio i prezzi variano da 94 euro a 125,99 euro.