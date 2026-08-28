È già piuttosto fitto e vario il programma di eventi per i prossimi nove mesi nel grande Pala-Fiera Colosimo di Catanzaro. Tra conferme e nuove richieste l'amministrazione comunale lo ha presentato alla città.

Pisano

«Iniziamo a settembre quindi fra pochi giorni – ha detto Settimio Pisano, direttore generale di Fondazione Politeama – con un evento che riguarda i tatuaggi, una convention nazionale di tatuaggi e andiamo avanti fino a maggio 2027. Calendario ricco quantitativamente e qualitativamente e anche molto vario. Abbiamo un evento legato alla biologia, per esempio, di livello nazionale. Abbiamo eventi che riguardano il food, il Salone de Gusto, che già è stato nostro ospite nella passata stagione. Ancora la fiera delle edilizie, una fiera che riguarda, per esempio, l'arte funeraria»

Furrer

«Ritornano alcuni degli stessi eventi dell'anno scorso – ha fatto sponda l’assessora comunale alle Attività Economiche Giuliana Furrer – si confermano, si consolidano, se ne aggiungono degli altri, anche di caratura molto importante. Era una semplice scommessa, quest'anno invece diventa proprio una concretezza e quindi una vera e propria vocazione per quello che può essere il capoluogo, l'intera regione e, soprattutto, nello specifico per il quartiere marinaro, che maggiormente potrà avere respiro, dal punto di vista soprattutto economico e della ricettività».

Note dolenti invece arrivano dall'infrastruttura che, crescendo di livello, ha urgente necessità di climatizzazione e migliorie negli apparati elettrici.

«Ci vuole una mano d'aiuto – ha detto in modo diretto Pisano – una mano d'aiuto soprattutto dalla proprietà, quindi serve un intervento da parte della Regione Calabria importante perché siamo ancora comunque in una fase d'avvio. La Fondazione Politeama, per quanto il polo fieristico sia strategico per la propria missione, per il proprio bilancio, anche da sola non ce la può fare. L'amministrazione comunale sta facendo sforzi enormi, ma è la Regione che deve darci una mano in questa fase, soprattutto per gli adeguamenti dal punto di vista tecnico e strutturale, perché è lì che si gioca la partita. Le criticità vanno affrontate subito, perché veramente sarebbe un peccato non farlo. E riusciremo così a garantire gli eventi magari in cui le temperature sono esageratamente basse o troppo alte sia per espositori, sia per visitatori che per le merci».

Il Calendario degli Eventi 2026–2027

5–6 Settembre 2026: Tattoo Convention – Convention nazionale dedicata al mondo dei tatuaggi.

2–4 Ottobre 2026: Biologi-ca – Prima fiera internazionale dedicata alla biologia e all’intelligenza artificiale applicata, organizzata dalla Fondazione Italiana Biologi (FIB) e dalla FNOB, con la promozione dell’Ordine dei Biologi della Calabria.

10–11 Ottobre 2026: Pop Culture Convention – Evento dedicato all’immaginario comics and games, organizzato da Orizzonte degli Eventi.

22–25 Ottobre 2026: Calabria Sposi – Salone espositivo dedicato al wedding e ai servizi per le cerimonie.

14–17 Novembre 2026: Salone DeGusto – Fiera dell’enogastronomia e delle eccellenze del cibo, a cura di Cosenza Fiere.

22–29 Novembre 2026: Edil Expo – Fiera dell’edilizia e delle energie rinnovabili, organizzata da Levante srl.

Febbraio 2027: La Rosa Arte Funeraria – Esposizione tecnica di settore.

2–4 Aprile 2027: Spring Dragon Wushu International Tournament – Torneo internazionale di arti marziali organizzato dall’Accademia Centrale Wushu Catanzaro.

5–9 Maggio 2027: Mediterranea Village – Evento promosso da Planet Multimedia dedicato alla dieta mediterranea, alla salute e al benessere.