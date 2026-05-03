In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi domenica 3 maggio 2026 il costo in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 euro/l per la benzina e 2,047 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,956 euro/l per la benzina e 2,117 euro/l per il gasolio. Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«Stangata per chi rientra dal Ponte»

«Una stangata per chi rientra dal Ponte del 1 maggio. Grazie alla pessima idea del governo di ridurre il taglio delle accise sulla benzina addirittura di 15 cent, ossia 18,3 cent considerando anche l'Iva, oggi la benzina self, nel primo giorno di effettiva prima applicazione del decreto legge, è aumentata rispetto a ieri di 9,8 cent al litro in autostrada, pari a 4 euro e 90 cent per un pieno di 50 litri. E siamo solo all'inizio, visto che, essendo domenica, molti distributori self service, se non vendono anche il servito, non hanno ancora modificato il prezzo. Insomma, domani andrà ancora peggio». Lo denuncia, in una nota, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori.

«Più contenuto il rialzo nella media stradale dove se, a differenza del ministero, si conteggia per il calcolo della media anche Bolzano e Trento, rincara di 7,6 cent, pari a 3 euro e 80 cent. A livello assoluto la benzina arriva a costare 1.956 euro in autostrada e, conteggiando anche Bolzano e Trento, 1,893 nella rete stradale, un livello superiore alla media dell'anno nero, il 2023, quando arrivò a 1,865 euro» prosegue Dona che conclude: «Se a questo si aggiunge che, invece di prendere i soldi a chi sta facendo extraprofitti milionari grazie a questa guerra, hanno pensato bene di fregarsi i soldi della multe Antitrust, quindi con una sorta di partita di giro, visto che quelle sanzioni dovrebbero essere restituite ai consumatori che hanno pagato di più a causa di pratiche commerciali scorrette, ecco che la frittata è fatta».