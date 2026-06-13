L’amministrazione comunale ricorda la possibilità di rateizzare le somme dovute alla concessionaria
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L’amministrazione comunale di Catanzaro ricorda che i contribuenti che intendano avvalersi della rottamazione e aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali possono richiedere il prospetto informativo online tramite il portale della SO.GE.T, concessionario della riscossione.
In caso di eventuali difficoltà, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo definizioneagevolata.sogetspa@pec.it nel rispetto delle scadenze previste dall'apposito regolamento del settore tributi. Per ulteriori informazioni è consultabile il link https://www.comune.catanzaro.it/novita/rottamazione-delle-cartelle-so-ge-t-la-procedura-per-i-contribuenti/