Una donna di 23 anni, in imminente pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita dall'Azienda Ospedaliera Renato Dulbecco di Catanzaro alla struttura ospedaliera Sant'Orsola di Bologna, è stata trasportata d'urgenza con un velivolo dell'Aeronautica Militare.

Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L'attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Il G650 ha raggiunto l'aeroporto di Lamezia Terme, dove la donna, proveniente dall'Azienda Ospedaliera "Renato Dulbecco", è stata subito imbarcata insieme ad un familiare ed ad un'equipe medica. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Bologna, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il "Sant'Orsola" per il ricovero.