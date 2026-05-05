Taglio del nastro a Vazzano con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che ha parlato anche del Ponte sullo Stretto: «Spero mi concederanno di posare la prima pietra questo anno»

È stato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a inaugurare nel primo pomeriggio il primo dei cinque lotti della Trasversale delle Serre, nel Vibonese. Da oggi è infatti aperto al traffico il lotto “Superamento del Colle Scornari” nel territorio comunale di Vazzano. Un tratto di circa 1,5 chilometri, con una galleria artificiale di 370 metri, che segna il completamento del primo dei cinque lotti previsti per la realizzazione dell’arteria destinata a collegare i versanti tirrenico e ionico della Calabria centrale.

Al taglio del nastro ha partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme al vicepresidente della Regione Calabria Filippo Mancuso, all’assessore regionale all’Agricoltura e ai Trasporti Gianluca Gallo, al prefetto di Catanzaro Castrese de Rosa e al sindaco di Vazzano Vincenzo Massa. Presenti anche il sindaco di Vibo Enzo Romeo, il prefetto di Vibo Anna Laura Colosimo, il vescovo mons. Attilio Nostro e il presidente della Provincia Corrado L'Andolina.

Per Salvini, l’apertura del nuovo tratto è soprattutto una questione di tempo restituito ai cittadini: «Mi piace essere qua oggi lontano da elezioni, perché l’Italia è il Paese dove sotto elezioni tutti arrivano a tagliare i nastri, poi peccato che le strade non siano finite. Oggi andiamo via lasciandovi qualche ora di tempo e di vita guadagnata, perché al posto di 6-7 chilometri di strade tortuose ora c’è un chilometro e mezzo moderno e sicuro. Sono ore destinate alla famiglia, ai figli, al lavoro, alla serenità».

Il nuovo tratto e gli interventi realizzati

Il lotto inaugurato oggi comprende una galleria artificiale di circa 370 metri, realizzata con due fronti di scavo operativi e caratterizzata da un dislivello tra gli imbocchi di 11,93 metri. Nei lavori sono stati eseguiti 753 pali di coronamento, utilizzati circa 26mila metri cubi di calcestruzzo e 2.300 tonnellate di acciaio. Gli interventi hanno riguardato anche il consolidamento del versante, le opere di impermeabilizzazione e l’installazione di sistemi avanzati di monitoraggio geotecnico.

«L’apertura al traffico del lotto “Superamento del Colle Scornari” rappresenta un passo avanti nella realizzazione di un’arteria strategica sul territorio come la Trasversale delle Serre e il completamento del primo dei cinque lotti previsti», ha dichiarato Luigi Mupo, responsabile della Struttura territoriale Anas Calabria.

Per Anas, l’opera si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla viabilità interna: «L’obiettivo è potenziare i collegamenti tra i versanti ionico e tirrenico della Calabria centrale. Una volta completato, il nuovo itinerario consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza rispetto agli attuali e un deciso miglioramento degli standard di sicurezza e dell’accessibilità di tutte le comunità locali».

Il ministro Salvini ha partecipato al taglio del nastro dell'opera che collega Tirreno e Ionio, riducendo l’isolamento delle aree interne vibonesi e catanzarese

Dalla sicurezza stradale ai collegamenti interni

Nel suo intervento, Salvini ha legato l’apertura del lotto anche al tema della sicurezza: «Domani mattina torno presto a Roma perché è la giornata della sicurezza stradale, avremo una mattinata con il ministro dell’Interno Piantedosi e con dei ragazzi di associazioni di volontariato, perché purtroppo per i giovani gli incidenti stradali sono la prima causa di morte in Italia, prima ancora della malattia, prima ancora della droga. Quindi è fondamentale avere nuove strade, ma nuove strade sicure e ovviamente usarle con la testa».

Il ministro ha poi richiamato il nodo degli investimenti pubblici in Calabria, parlando di infrastrutture come condizione per lavoro, mobilità e crescita dei territori: «Il mio problema è che ogni volta che arrivo per inaugurare qualcosa, torno a casa con richieste per altre dieci infrastrutture, quindi per qualche miliardo. Siccome sono soldi vostri, sono i soldi che pagano i calabresi in tasse, vediamo di reinvestirli in maniera intelligente. Guardando i dati della storia della Repubblica italiana dopo la seconda guerra mondiale, non c’è mai stato un periodo storico con così tanti investimenti in Calabria come in questi anni».

Gli altri lotti della Trasversale

Il cantiere della Trasversale delle Serre non si ferma al Colle Scornari. In autunno è prevista l’apertura al traffico del lotto per il “Superamento Cimitero di Vazzano”. Nei giorni scorsi sono stati inoltre consegnati i lavori del tratto Vazzano-Vallelonga, lungo 6,9 chilometri, per un investimento complessivo di 262 milioni di euro: uno degli interventi più attesi dell’intero tracciato e considerato il cuore dell’itinerario.

Sul versante ionico procedono le attività propedeutiche alla consegna dei lavori del tratto Gagliato-Soverato, lungo 7,9 chilometri, per circa 183 milioni di euro di investimento, con l’obiettivo di aprire i cantieri nel più breve tempo possibile. Resta nel programma anche il completamento della Bretella per Petrizzi.

Inevitabile, poi, il richiamo di Salvini al Ponte sullo Stretto: «Spero mi concederanno di posare la prima pietra questo anno, perché non si può rimanere isolati in balia del meteo, degli eventi, della pioggia, del mare per altri 50 anni».

Il ministro ha poi collegato il tema del Ponte a quello dell’alta velocità: «Il ponte senza l’alta velocità che arriva fino a Reggio Calabria non servirebbe. Oggi ci sono i cantieri aperti fra Palermo, Catania e Messina e c’è la progettazione in corso per arrivare da Salerno fino a Reggio con l’alta velocità, cosa che quattro anni fa, quando arrivai al ministero, non c’era. Conto, con il lavoro che stiamo facendo, di lasciare a chi verrà dopo di me qualcosa di già pronto».

Legalità, appalti e presenza dello Stato

Da Vazzano, Salvini ha rivendicato anche il valore della presenza istituzionale nei piccoli centri: «Qualche giornalista a Roma avrà detto: ma con quello che sta accadendo nel mondo, con le guerre, con i vertici internazionali, il ministro Salvini va a Vazzano, che è un Comune nel cuore della Calabria con meno di mille abitanti? Sì, perché l’Italia non è solo Roma, non sono solo i ministeri. È fondamentale essere anche qui».

Un passaggio che il ministro ha collegato al suo precedente incarico al Viminale: «Ricordo come fosse ieri la bellezza di quando andai a visitare Serra San Bruno, un posto assolutamente straordinario, come tante altre perle della Calabria. Quando feci il ministro dell’Interno, la prima riunione di Ferragosto con tutte le forze dell’ordine la convocai in Calabria, a San Luca, perché è fondamentale essere in mezzo alle persone, uscire e andare incontro alle persone».