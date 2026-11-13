«A seguito dell’annuncio da parte della Direzione Sirti di voler avviare una procedura di licenziamento collettivo per circa 430 dipendenti, a cui si aggiunge la mancata proroga per 190 lavoratori in somministrazione per un totale di 620 licenziamenti e un taglio del personale che sfiora il 25%, le lavoratrici e i lavoratori della Calabria si mobilitano a difesa dell’occupazione e del futuro industriale dell’azienda». Lo comunicano in una nota i segretari regionali della Fim Cisl Pino Grandinetti e della Fiom Cgil Umberto Calabrone.

«In attuazione del mandato nazionale - annunciano - proclamiamo per lunedì 16 novembre 2026 uno sciopero delle prime 4 ore di turno. In Calabria la protesta si concentrerà con un presidio unitario davanti ai cancelli della sede Sirti di Feroleto Antico, a partire dall'inizio del turno di lavoro. La motivazione aziendale di un calo di fatturato dovuto alla fine dei cantieri PNRR non può tradursi nell'ennesima macelleria sociale, soprattutto in un territorio già duramente colpito dalla precarietà e dalla carenza di opportunità occupazionali. Non possiamo accettare che le scelte industriali si riducano alla logica miope del "non vinco la gara, quindi licenzio"».

I sindacalisti fanno presente che «con il presidio di Feroleto Antico intendiamo:

Respingere con forza i tagli occupazionali e bloccare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per il personale diretto e per i colleghi in somministrazione;

e bloccare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per il personale diretto e per i colleghi in somministrazione; Rivendicare un piano industriale solido e duraturo , che valorizzi il patrimonio professionale e le competenze presenti sul territorio;

, che valorizzi il patrimonio professionale e le competenze presenti sul territorio; Sostenere la richiesta di apertura immediata del tavolo al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), affinché le istituzioni intervengano nei confronti dei committenti per fermare le gare al massimo ribasso e chiedano conto delle prospettive del gruppo alla proprietà e al fondo Pillarstone».

«Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici Sirti della Calabria a partecipare compatti alla mobilitazione e al presidio - concludono Grandinetti e Calabrone -. La difesa del posto di lavoro riguarda ciascuno di noi: nessuno deve essere lasciato solo». La Sirti, oltre alla sede di Feroleto Antico, ne ha attiva una anche a Rende.