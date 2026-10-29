Appuntamento questa sera alle 18:30 con grandi ospiti tra cui Andrea Vianello, Francesco Colella, Vinicio Marchioni, Andrea Scanzi e Monica Calcagni. Sul palco otto speaker per esplorare le relazioni umane, culturali e digitali

Catanzaro si prepara a vivere una giornata di grande ispirazione, idee e confronto. Oggi, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 18:30, il Cinema Teatro Comunale aprirà le sue porte alla nuova ed attesissima edizione del TEDxCatanzaro, il celebre format dedicato alla diffusione di idee di valore che quest'anno mette al centro della riflessione il tema "Legami".

In un’epoca caratterizzata da un’iperconnessione digitale costante, ma spesso segnata da solitudine e frammentazione, il TEDxCatanzaro sceglie di esplorare i legami in tutte le loro sfaccettature: dalle relazioni umane e sociali a quelle culturali, digitali e professionali.

Sul palco del Teatro Comunale si alterneranno speaker d'eccezione pronti a condividere storie, visioni ed esperienze capaci di emozionare, interrogare e unire la community:

Andrea Vianello, giornalista e conduttore televisivo;

Philip Hensher, scrittore e saggista britannico;

Sarah Kamsu, attivista e divulgatrice;

Francesco Colella, attore;

Vinicio Marchioni, attore;

Marco Notaro, esperto di comunicazione social;

Andrea Scanzi, giornalista e scrittore;

Monica Calcagni, ginecologa e divulgatrice scientifica.

L'evento rappresenta un'occasione unica per il capoluogo calabrese e per l’intera regione per fermarsi a riflettere su ciò che ci unisce, stimolando il dialogo e la crescita collettiva attraverso il potere della parola e dell'ascolto.

L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio, giovedì 29 ottobre, alle ore 18:30 al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro.