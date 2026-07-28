Dal 31 luglio al 2 agosto il Lago Cecita, nel cuore del Parco nazionale della Sila, tornerà a essere uno dei principali punti di riferimento della musica dal vivo in Calabria con la XVII edizione del Be Alternative Festival. Per tre giorni il suggestivo scenario naturalistico della Sila ospiterà alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale, confermando una formula che unisce concerti, valorizzazione del territorio ed esperienze a contatto con la natura.

L'edizione 2026 propone un cartellone che spazia dal post-rock all'indie folk, dal cantautorato italiano all'elettronica contemporanea. Sul palco saliranno i Mogwai, protagonisti della loro unica data nel Sud Italia, i Kings of Convenience, i Subsonica, in esclusiva regionale, e Daniele Silvestri. Completano il programma Giorgio Poi con lo speciale "Concerto con Archi", Marco Castello, Altea, Mille, Eman e Godblesscomputers.

Il 31 luglio post-rock dei Mogwai e l’indie folk dei Kings of Convenience

Ad aprire il festival, venerdì 31 luglio, saranno proprio i Mogwai, band scozzese che in trent'anni di carriera ha ridefinito i confini del post-rock attraverso un linguaggio fatto di rarefazione, distorsioni e sperimentazione. Nella stessa giornata spazio anche ai Kings of Convenience, tra i principali interpreti dell'indie-folk acustico, e ad Altea, tra le giovani voci più interessanti della nuova scena italiana.

L’1 agosto il ritorno dei Subsonica, Mille ed Eman

Sabato 1° agosto toccherà ai Subsonica, protagonisti della loro unica data calabrese. La storica band torinese porterà sul palco il repertorio che ha segnato tre decenni di musica italiana insieme ai brani del nuovo album Terre Rare. La serata sarà completata dalle esibizioni della cantautrice Mille e di Eman, artista calabrese che mescola sonorità pop e reggae.

Daniele Silvestri per la chiusura del 2 agosto

La chiusura, domenica 2 agosto, sarà affidata a Daniele Silvestri, tra i cantautori più rappresentativi della scena nazionale. In programma anche Giorgio Poi, accompagnato da un quartetto d'archi per una versione inedita del suo repertorio, e Marco Castello, autore di una proposta musicale che fonde pop, jazz e funk.

I post live del Partyzan

La musica continuerà anche oltre i concerti grazie ai dj set previsti ogni giorno. Il 31 luglio il Partyzan con Robert Eno e Fabio Nirta accompagnerà il pubblico prima e dopo i live; il 1° agosto sarà la volta di Godblesscomputers, mentre il 2 agosto la chiusura sarà affidata a Fabio Nirta e al format Discoteca Indie.

Un festival diffuso

Be Alternative conferma inoltre la propria identità di festival diffuso, nel quale la proposta musicale dialoga con il territorio. Durante le tre giornate saranno organizzate escursioni in collaborazione con i partner locali per far conoscere il patrimonio naturalistico della Sila, mentre all'interno dell'area del festival troveranno spazio stand dedicati ai prodotti enogastronomici e alle eccellenze a chilometro zero.

Nato con l'obiettivo di utilizzare la musica dal vivo come strumento di valorizzazione del territorio, il festival continua così a costruire un racconto contemporaneo della Calabria, mettendo in relazione artisti, pubblico e comunità attraverso uno degli scenari naturali più affascinanti della regione.