L’iniziativa, in programma dall'1 dicembre che, metterà al centro l’intelligenza artigiana, le tradizioni del territorio e le nuove prospettive di sviluppo del settore, attraverso incontri, mostre, momenti di formazione e spettacoli

Botricello si prepara a diventare il centro dell’artigianato calabrese. Dall’1 al 4 dicembre 2026 il comune ospiterà la prima edizione di “Calabria Artigiana”, un’iniziativa di quattro giornate che metterà al centro l’intelligenza artigiana, le tradizioni del territorio e le nuove prospettive di sviluppo del settore, attraverso incontri, mostre, momenti di formazione e spettacoli.

Un percorso dedicato ai saperi e alle competenze della Calabria, nel quale la manualità e le tecniche tradizionali si confronteranno con il design, la tecnologia e i linguaggi contemporanei, per valorizzare un patrimonio culturale e produttivo capace di guardare al futuro.

Protagonisti saranno artigiani e artigiane, giovani e maestri, con particolare attenzione al ruolo delle donne, custodi di tradizioni e interpreti di nuove opportunità. L'iniziativa intende valorizzare il contributo femminile nel mondo dell'artigianato, attraverso la trasmissione delle tecniche, la condivisione delle esperienze e la capacità di trasformare idee e creatività in progetti e imprese.

Il confronto tra generazioni rappresenterà uno degli elementi centrali della manifestazione, con l'obiettivo di favorire la continuità dei mestieri tradizionali e promuovere nuove forme di innovazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e del design.

Numerosi partner affiancheranno il progetto, contribuendo a consolidare il ruolo di Botricello nel panorama degli eventi culturali e turistici regionali e nella promozione dell'artigianato calabrese.

“Calabria Artigiana” è finanziato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, Azione 6.8.3, Avviso pubblico per il sostegno e la promozione turistica e culturale – Linea 1, Eventi turistici e culturali.

L'appuntamento è a Botricello dall'1 al 4 dicembre 2026, per la prima edizione di un evento che punta a mettere in dialogo tradizione, creatività e innovazione, dando spazio alle persone e alle competenze che rappresentano una risorsa per il futuro della Calabria.