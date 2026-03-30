Delusione per i fan calabresi di Caparezza: l’atteso appuntamento del 31 marzo a Catanzaro, inserito nella mini serie di eventi “Incontri ravvicinati”, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi.

A comunicarlo è stato lo stesso artista pugliese, al secolo Michele Salvemini, attraverso i suoi canali social. «Mi spiace amici di Modena e Catanzaro ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l'appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido nella vostra comprensione», ha scritto il cantante, lasciando intendere la necessità di uno stop improvviso per motivi di salute.



L’evento, organizzato da Ubik e BMG, si sarebbe dovuto svolgere presso la sala concerti del Fermi, in viale Crotone, rappresentando la quarta tappa del ciclo di incontri che coinvolge anche Benevento, Senigallia e Modena. Un’occasione speciale per i fan, che attendevano il ritorno live dell’artista dal 2022 e che avrebbero potuto ascoltarlo parlare del suo ultimo progetto discografico, “Orbit Orbit”, risultato il disco fisico più venduto del 2025.

Il rinvio arriva in un momento di grande attesa per Caparezza, impegnato anche nella preparazione del tour estivo 2026, che prenderà il via il 26 giugno da Roma e si concluderà il 5 settembre a Caserta, senza però includere la Calabria tra le tappe ufficiali.

Proprio per questo, l’incontro di Catanzaro rappresentava un’opportunità particolarmente significativa per il pubblico locale, ora costretto a pazientare ancora. Al momento non è stata comunicata una nuova data, ma gli organizzatori assicurano che l’evento sarà recuperato non appena possibile.

Nel frattempo, resta forte l’attesa e l’augurio dei fan per una pronta ripresa dell’artista, con la speranza di rivederlo presto sul palco – anche in Calabria.